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الإمارات

«الشعبة الإماراتية» تبحث التعاون البرلماني مع باكستان

نضال الطنيجي ومحمد الكشف خلال لقاء الوفد الباكستاني (من المصدر)
9 يناير 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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بحث وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة مجموعة الشعبة في الجمعية البرلمانية الآسيوية وحضور محمد عيسى الكشف نائب رئيس المجموعة، مع السيناتور نزهة صادق عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين، وذلك على هامش مشاركة الشعبة في اجتماعات الجلسة العامة الثالثة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة حالياً في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2023. كما حضر اللقاء عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، وتم خلال اللقاء الإشادة بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية باكستان، والتأكيد على أهمية التعاون بين المجلسين خلال اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبرلمانين والبلدين الصديقين، وأهمية توحيد المواقف والرؤى خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك. واتفق الجانبان على أهمية إنشاء لجنة صداقة برلمانية، وعقد اجتماعات ثنائية تنسيقية على هامش المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.

الإمارات
باكستان
الشعبة الإماراتية
المجلس الوطني الاتحادي
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