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«الشعبة الإماراتية» تشارك في اجتماع أنطاليا

«الشعبة الإماراتية» تشارك في اجتماع أنطاليا
9 يناير 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بالدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة مجموعة الشعبة في الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومحمد عيسى الكشف نائب رئيس المجموعة، في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية في الجمعية، الذي عقد أمس بمدينة أنطاليا التركية. وتم خلال اجتماع اللجنة عرض تقرير الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، ومناقشة وإقرار مشروعات قرارات لجنة الشؤون السياسية المدرجة على جدول أعمال الجمعية، التي تتناول قرار حول «نحو برلمان آسيوي»، وقرار الحوكمة الرشيدة، وقرار سيادة القانون والتمكين القضائي، وقرار بشأن الممارسات البرلمانية الجيدة، وقرار بشأن بناء الازدهار في آسيا من خلال الصداقة والتعاون، وقرار بشأن البرلمانات والحكومات الآسيوية معاً من أجل الازدهار في آسيا.
كما ناقشت اللجنة مشروع قرار بشأن دعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني، ومشروع بشأن التنمية المتسقة من خلال الديمقراطية، ومشروع قرار بشأن تعزيز التعاون بين أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية لحماية تعددية الأطراف وتعزيزها.

الشعبة الإماراتية
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
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