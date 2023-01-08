«رُوّاد» الشارقة تختتم «نجوم الأعمال 8»

الشارقة (وام)

اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أعمال النسخة الثامنة من مبادرة «نجوم الأعمال»، والتي تم تنظيمها بالشراكة مع مجلس الشارقة للتعليم وبالتعاون مع مؤسسة ناشئة الشارقة ومتحف الشارقة للآثار في متنزه كشيشة في منطقة الرحمانية وبمشاركة 80 طالباً وطالبة من مراحل تعليمية مختلفة.

وشهدت النسخة الثامنة من المبادرة إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وحققت مشاريع الطلبة خلال 10 أيام، مدة المبادرة، إيرادات تتجاوز الـ114 ألف درهم لإجمالي 40 مشروعاً تجارياً بتنظيم من قبل طلبة المدارس والجامعات، حيث تنوعت المشاريع في مجالات مرتبطة بمنتجات العطور والإكسسوارات ومنتجات غذائية وزراعة النباتات وطباعة تصاميم إبداعية على الملابس والحقائب وغيرها.

منح

قال حمد علي عبد الله المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد»: إن المنح المالية لمشاريع الطلبة خلال النسخة الثامنة من مبادرة «نجوم الأعمال» بلغت 40 ألف درهم، وقد أثبت الطلبة المشاركون كفاءة كبيرة في عملية الإدارة المالية والترويج والتسويق لمنتجاتهم وتمكنهم من تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 114.138 درهماً لهذا العام وهو ما يرفع إجمالي الإيرادات المتحققة من هذه المبادرة حتى الآن إلى 1.312.440 درهماً. وأكد المحمود أن مؤسسة «رُوّاد» ستواصل جهودها في ترسيخ ثقافة ومفهوم ريادة الأعمال لدى الأجيال الناشئة والعمل على تحفيزهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية على أرض الواقع، بما يدعم جهود المؤسسة في تنمية قطاع ريادة الأعمال وتطوير كوادر مواطنة مؤهلة لقيادة مسيرة نمو هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي لإمارة الشارقة ودولة الإمارات ككل.