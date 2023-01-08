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«طرق دبي» تطلق استبياناً حتى يونيو 2023

منى العصيمي
9 يناير 2023 01:02

دبي (وام)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات، استبياناً شاملاً لقياس خصائص التنقل لدى الأفراد والعائلات المقيمة أو العاملة في إمارة دبي، إلى جانب الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها.
 وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الهيئة الهادفة إلى تحديث خططها الاستراتيجية للطرق والنقل، وتعزيز شبكات الطرق وشبكات وخدمات النقل الجماعي، بهدف تقديم تجربة تنقل سهلة وآمنة للجمهور، ومواكبة التنمية العمرانية المستقبلية لإمارة دبي حسب خطة دبي الحضرية 2040.
 ويشمل الاستبيانٍ الذي ينطلق من يناير الحالي حتى يونيو 2023، أكثر من 7000 عينة متنوعة من السكان في إمارة دبي والإمارات المجاورة، موزعة على النحو الآتي: 5000 أسرة من المواطنين والمقيمين، وما يزيد على 1500 فرد من زوار دبي والعاملين فيها، ونحو 500 من شركات نقل البضائع في دبي.
 وفي السياق ذاته، قالت منى العصيمي، مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «ستباشر الهيئة خلال الأيام المقبلة، استبيانها لقياس خصائص وسلوكيات التنقل لدى سكان وزائري دبي، وستتنوع قنوات التواصل مع الجمهور لتتضمن الاستبيانات المنزلية، والزيارات الميدانية، والمقابلات الشخصية، والمقابلات الرقمية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، كما ستتم الاستعانة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الأفراد».

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وأضافت «سيتم جمع وتحليل ودراسة كافة نتائج الاستبيان بطريقة مهنية وشفافة للحصول على المعلومات التي ستساهم في مساعدة الهيئة في تحديث الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لشبكة الطرق وأنظمة النقل الجماعي، بما في ذلك مترو وترام دبي، والحافلات العامة، وأنماط النقل البحري، ووسائل التنقل الفردية والمرنة».
وقالت «يعتبر الجمهور شريكاً رئيساً في تحقيق جهودنا نحو تعزيز خدمات التنقل في إمارة دبي، ومن هذا المنطلق ندعوهم إلى الاستجابة والتعاون في حال طلب منهم المشاركة في الاستبيان، حيث إن هذه البيانات ستلعب دوراً فعالاً في اتخاذ القرارات الأنسب والتخطيط الأمثل، لتطوير شبكات الطرق ومنظومة النقل الجماعي، وتعزيز التنقل وشبكات النقل في إمارة دبي».

دبي
طرق دبي
هيئة الطرق والمواصلات
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