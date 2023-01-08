مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة تنطلق اليوم

الظفرة (وام)

تنطلق صباح اليوم، مسابقات مزاينة مدينة زايد «المحطة الثالثة» في مهرجان الظفرة بدورته الـ 16، وتستمر لغاية 16 يناير الحالي بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتشهد مزاينة مدينة زايد تنظيم 77 شوطاً لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، منها 36 شوطاً للإبل المحليات، و33 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، وشوطان للإبل الوضح، وذلك ضمن 6 فئات عمرية «مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول»، وقد خصصت لها 725 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و707 آلاف درهم.

وبدأت، خلال الأيام الماضية، قوافل الإبل الأصيلة بالتوافد إلى محيط موقع مزاينة مدينة زايد، إذ شهدت بوابة الربع الخالي آلاف المطايا من الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، القادمة من داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وانتشرت في الموقع آلاف العزب لمُلاك الإبل استعداداً للمشاركة في المزاينة، إلى جانب عشاق المزاينات التراثية.

وجذب شارع المليون بالقرب من موقع المزاينة، عشرات المحال التي بدأت ببيع منتجاتها المتعلقة بالإبل ولوازم رحلات البر والتخييم، مستقطبة أصحاب العزب ومُلاك الحلال وضيوف منطقة الظفرة القادمين لمتابعة مزاينة الإبل والاستمتاع بالأجواء الشتوية المميزة التي تشتهر بها المنطقة.

ويصاحب المهرجان سوق الظفرة التراثي، ويستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة مساءً ولغاية العاشرة مساءً لغاية 31 يناير 2023.

المهرجان

يعكس مهرجان الظفرة الذي يعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استراتيجية لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية الرامية إلى إيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، إلى جانب جهودها في تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل، والتي تترجم الرؤية الثقافية لإمارة أبوظبي، ودورها في الحفاظ على الموروث ونقله للأجيال المتعاقبة. وتعد الدورة الـ 16 من مهرجان الظفرة، الدورة الأضخم منذ انطلاق المهرجان عام 2008، إذ تتضمن مزاينات الإبل 320 شوطاً خصص لها أكثر من 3 آلاف جائزة بقيمة تبلغ 86 مليوناً و475 ألف درهم.