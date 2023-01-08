«بلدية دبا الفجيرة» إنجازات بارزة خلال 2022

فهد بوهندي (الفجيرة)

كشفت بلدية دبا الفجيرة عن أبرز أنشطتها وإنجازاتها خلال العام الماضي، حيث أنجزت بلدية دبا الفجيرة متمثلة بإدارة الشؤون الهندسية والأراضي - قسم المباني خلال شهر يوليو وحتى أغسطس من العام الماضي (93) رخصة بناء، تمثلت في (56) رخصة بناء سكنية، و(14) رخصة بناء صناعية وخدمات، و(9) رخص بناء لأرض زراعية، إضافة إلى (14) رخصة بناء تجارية وتجارية سكنية، بالإضافة إلى اعتماد (100) شهادة إنجاز.

تحرص البلدية على تحقيق الجودة في البناء في كل المشاريع العمرانية، من خلال المتابعة والإشراف على سير العمل، والتحقق من مدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية، مما يسهم في تحقيق السلامة المهنية للعمال في مواقع المشاريع العمرانية المختلفة، بالإضافة إلى جهود القسم في تنظيم زيارات تفتيشية بشكل يومي لرصد تجاوزات البناء بالمنشآت التجارية والصناعية والوحدات السكنية القائمة، وكذلك المواقع قيد الإنشاء للتأكد من تطبيقهم اشتراطات البناء الآمن وتطبيق كافة شروط الأمن والسلامة وفق المعايير والمخططات التنفيذية والرخص المعتمدة، حيث أسفرت الجولات التفتيشية عن تحرير (41) مخالفة بناء على أصحاب المشاريع الذين لم يلتزموا بالاشتراطات الخاصة بالعمل، وتمثلت في عدم صيانة السياج أو عدم وضع اللوحات التعريفية أو التحذيرية عند منطقة عمل المشروع، إلى جانب إنشاء مظلات أو كرفانات مؤقتة خارج حدود الأرض ومن دون ترخيص من البلدية، والبدء بعمل الصيانة من دون ترخيص، وكذلك رمي المخلفات والأنقاض خارج الموقع، بالإضافة إلى عدم متابعة الأعمال والإشراف من قبل مكتب الاستشاري، وكذلك عدم اتباع اشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية.

سلع مقلدة

من جهة أخرى، صادرت البلدية 1148 سلعة مقلدة في مدينة دبا الفجيرة، وتشير الإحصائيات الصادرة من بلدية دبا الفجيرة إلى أن قسم حماية المستهلك نفذ خلال النصف الأول من العام الماضي (33) جولة تفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، نتج عنها إنذار (13) منشأة وتحرير (8) مخالفات في حق أصحاب الأنشطة التجارية، تضمنت الغش التجاري وبيع سلع مقلدة ومغشوشة، وإجراء تنزيلات من دون تصريح صادر من البلدية، وبيع سلع بسعر مخالف عن السعر الأصلي، إلى جانب رفع الأسعار، وتمت مصادرة (1148) سلعة مقلدة ومغشوشة، كما تم إصدار (56) تصريحاً للتنزيلات والعروض والحملات الترويجية للمحال التجارية، كما قام قسم حماية المستهلك بحل ومعالجة مشكلات بلغ عددها (109) بواقع (116) شكوى، منها التأخير في إنجاز الأعمال والخدمة المطلوبة أو عدم إنجاز العمل بالشكل المطلوب، وأيضاً شكاوى الضمان، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات المقدمة في المناسبات.

الجولات التفتيشية

وتهدف البلدية من خلال الجولات التفتيشية إلى التأكد من التزام جميع منافذ البيع بالقوانين ذات الصلة بحماية المستهلك، لافتة إلى أن ارتفاع معدلات الوعي للمستهلكين وأصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين يسهم بشكل إيجابي في تقليل عدد المخالفات، علماً بأن البلدية حريصة على حماية المستهلكين من التلاعب في الأسعار ومكافحة جميع أنواع الغش التجاري للسلع الاستهلاكية، وعلى أهمية التزام منافذ البيع بالأسعار المعلنة، وعدم رفع الأسعار واستغلال الجمهور، خاصة في أوقات المناسبات والأعياد وإقبالهم المتزايد على شراء السلع والمنتجات، إضافة إلى ضرورة الالتزام بالعروض الترويجية الحقيقية، إلى جانب توعية المستهلكين بكيفية التواصل مع البلدية لإيصال الشكاوى والمقترحات عن المنشآت المخالفة لتوفير بيئة استهلاكية آمنة.

إغلاق 4 منشآت

كما أغلقت إدارة الصحة العامة (4) منشآت لتكرار المخالفات الصحية وبيع المواد المحظورة وأيضاً التأخر في تجديد الرخصة التجارية، كما تمكنت البلدية من مصادرة (5636) كجم شملت (5370) كيلوجراماً من المواد الغذائية، و(61) كيلوجراماً من المواد التجميلية، و(9) كيلوجرامات من المواد الاستهلاكية، و(196) كيلوجراماً من المواد المحظورة من مادتي النسوار والبان والتي يتم استخدامها من قبل بعض الجنسيات.

رخص تجارية

أنجزت بلدية دبا الفجيرة متمثلة بإدارة التراخيص التجارية (2414) رخصة خلال النصف الأول عام 2022، منها (165) رخصة جديدة و(2230) تجديد رخصة لعدد مختلف من الأنشطة منها تجارية ومهنية وصناعية وحرفية، بالإضافة إلى دعم الرخص المنزلية «مشروعي»، كون هذه الرخص تقوم بتطوير قدرات الشباب وصقل مهاراتهم وتفتح لهم الباب لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تحقق لهم مردوداً مادياً مناسباً، حيث تم إصدار (10) رخص جديدة وتجديد (9) رخص، وفي الفترة ذاتها أصدرت البلدية (2980) بطاقة صحية للعاملين في المنشآت. كما قام القسم بجولات تفتيشية ميدانية على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، وبلغ عددها (2848) جولة، بهدف متابعة الرخص الجديدة التي أصدرت، وللتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها، وتم خلال الجولات تحرير (219) مخالفة تمثلت في التأخير في تجديد الرخصة التجارية، ومزاولة نشاط غير مذكور في الرخصة، وممارسة نشاط توزيع من دون تصريح صادر من البلدية، وكذلك عدم الالتزام بحدود المحل المسموح به، وتم إنذار (304) محال، وإلغاء (86) رخصة، إلى جانب إغلاق (7) محال لعدم تجديد الرخصة التجارية، كما نفذت (2751) جولة تفتيشية من خلال فرق التفتيش في البلدية، حيث كثفت حملاتها الرقابية الدورية والمفاجئة على المنشآت في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، للتأكد من استيفاء وتطبيق جميع القوانين التي تفرضها البلدية، حول السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توجيههم بضرورة الالتزام بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر، حيث بلغ عدد الزيارات والجولات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الماضي، (2751) جولة نتج عنها (473) إنذاراً، منها للصالونات النسائية والرجالية تضمنت عدم تشغيل جهاز تعقيم الأدوات وعدم الاهتمام بنظافة الأدوات المستخدمة، وعدم الالتزام بوضع تواريخ الفتح على العبوات التي تحمل علامة من تاريخ الفتح، إلى جانب إنذار المنشآت لعدم ترتيب وتنظيم الثلاجات والأرفف، وعدم تعقيم وتنظيف الأدوات والمعدات المستخدمة، كما تم تحرير (661) مخالفة تمثلت في عدم وجود بطاقات صحية سارية المفعول للعاملين في المنشآت، وتكرار استخدام زيت القلي، وبيع وعرض واستخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى بيع منتجات محظورة.