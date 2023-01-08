الإثنين 9 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

77% نسبة الإنجاز بمشروع خزان المياه في حتا

سعيد الطاير يتفقد الخزان (وام)
9 يناير 2023 01:01

دبي (وام) 

أخبار ذات صلة
«ديوا» تحصل على شهادة «الآيزو» لإدارة أمن المعلومات
«كهرباء دبي» تحصد جائزة «التميز العالمي» عن فئة «الإنجازات المؤسسية»

بلغت نسبة الإنجاز في مشروع خزان المياه الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي بمنطقة حتا 76.8% من إجمالي المشروع الذي تبلغ سعته التخزينية 30 مليون جالون، بتكلفة تقارب 86 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه أبريل 2023.
جاء ذلك لدى تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في المشروع، والاطلاع على تقدم الأعمال الإنشائية، يرافقه المهندس عبدالله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية، والمهندس برنلي نصور، نائب الرئيس - المشاريع وهندسة المياه والصيانة والتوصيلات الجديدة في هيئة كهرباء ومياه دبي. ويشتمل المشروع على إنشاء خزانين بقدرة تخزينية تبلغ 30 مليون جالون من المياه المحلاة، وتشييد المباني الداعمة، وتمديد أنابيب المداخل والمخارج، واكتملت أعمال الأساس الإنشائية لجميع المباني والخزانات بنسبة 100%، بينما بلغت نسبة الاكتمال في الأعمال فوق الأرضية 85%، وتم أيضاً تمديد ما يقارب 98% من الأنابيب. 
وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، أن مشروع خزان المياه في حتا يدعم الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من خلال تحسين كفاءة واعتمادية شبكات المياه ورفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي للمياه، بما يسهم في تعزيز استدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 والتي تركز على تعزيز الموارد المائية واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة. يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل حالياً على تنفيذ مشروع لتخزين 6.000 مليون جالون من المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية واسترجاعها عند الحاجة، حيث توفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون جالون من المياه يومياً في حالات الطوارئ لمدة 90 يوماً، مع ضمان سلامة المياه المخزنة من التأثيرات الخارجية.

حتا
هيئة كهرباء ومياه دبي
آخر الأخبار
أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»
الرياضي
أماريل من «شاطئية الإمارات» إلى قهر «الميرينجي»
اليوم 16:45
«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»
الاقتصادي
«أبوظبي العالمي» يستضيف «ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»
اليوم 16:36
مخاوف بشأن الطلب تهبط بأسعار النفط
الاقتصادي
ارتفاع أسعار النفط مع تعافي الطلب
اليوم 16:18
أسعار الذهب تعاود الصعود مع تراجع الدولار
الاقتصادي
الذهب يواصل المكاسب إلى ذروة ثمانية أشهر
اليوم 16:15
ألكاراز وشفيونتيك في الصدارة قبل أستراليا المفتوحة
الرياضي
ألكاراز وشفيونتيك في الصدارة قبل أستراليا المفتوحة
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©