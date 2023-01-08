سلطان النيادي يخضع لفترة عزل قبل الانطلاق

آمنة الكتبي (دبي)

يستعد سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، للانطلاق إلى مهمة طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، والتي من المقرر أن تبدأ في منتصف فبراير المقبل من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وسيخضع النيادي إلى فترة عزل في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، حيث يشمل الطاقم «كرو 6» كلاً من رواد الفضاء: أندري فيدياييف، اختصاصي البعثة، وويليام هوبيرغ، ربان المركبة، وستيفن بوين، قائد المهمة، وسلطان النيادي، اختصاصي البعثة.

وتُعد مرحلة العزل الصحي عاملاً مهماً في نجاح رحلات الفضاء بشكل عام والتجارب العلمية، حيث يتم العمل على المحافظة على سلامة طاقم رواد الفضاء خلال هذه المدة في بيئة نظيفة لتجنب الإصابة بأي أمراض قبيل الانطلاق إلى المحطة الدولية، ونقله إلى المحطة.

وتتميز كبسولة الإطلاق «كرو دراجون» على قدرتها حمل ما يصل إلى 7 ركاب من وإلى مدار الأرض وما بعده، كما أنها المركبة الفضائية الوحيدة التي تطير حالياً والقادرة على إعادة كميات كبيرة من البضائع إلى الأرض، وهي أول مركبة فضائية خاصة تنقل البشر إلى المحطة الفضائية، كما تتميز بواجهات رقمية تعمل باللمس يستخدمها رواد الفضاء للتحكم في المركبة الفضائية، بدلاً من الألواح المليئة بالمقابض والأزرار المعقدة. وأنهى النيادي تدريبات مكثفة في وكالات فضاء عالمية، كان آخرها الحصول على رخصة «اختصاصي» في مركز الرواد الأوروبي «إيسا» التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، في مدينة كولون الألمانية، وسبق ذلك تدريبات في وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا» وغيرها، كما خضع لتدريبات صحية لاكتساب مهارات طبية، تجعله مهيّأً للتعامل مع حالات الطوارئ، وتضمن التدريب الإسعافات الأولية، ومراقبة المؤشرات الحيوية.

وتأتي التدريبات تحضيراً لأول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، حيث قضى رائدا الفضاء ساعات في ممارسة جميع المهارات المكتسبة خلال جلسات نظرية وعملية، خاصةً أن جميع أجهزة المحاكاة الموجودة في مركز التدريب، هي نسخة طبق الأصل من الموجودة في محطة الفضاء الدولية، وتضمن فهماً شاملاً للمهمة قبل إطلاقها في منتصف فبراير من العام المقبل.

وسيقوم النيادي، خلال أول مهمة طويلة الأمد، بسلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة، من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، والتي تندرج ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والذي سيقوم بتدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين قبل إرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.

وتم الإعلان عن شعار مهمة «سبيس إكس كرو 6»، التي سيخوضها، النيادي، ويقضي خلالها 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وكتبت على الشعار أسماء رواد الفضاء المشاركين ضمن الطاقم الأساسي للمهمة، وتظهر فيه أيضاً محطة الفضاء الدولية، وكوكب المريخ والقمر، وجاءت مهمة النيادي، بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين «مركز محمد بن راشد للفضاء»، وشركة «أكسيوم سبيس»، الشركة المتخصصة في رحلات الفضاء المأهولة، وتطوير البنى التحتية الفضائية في الولايات المتحدة لاستكشاف الفضاء.