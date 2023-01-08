«أميركية الإمارات» تحصل على اعتماد دولي جديد

دبي (وام)

أعلنت الجامعة الأميركية في الإمارات، قبول ترشحها للرابطة الجنوبية للكليات ولجنة المدارس للكليات، وهي جهة اعتماد مؤسسية تقيم الجامعات لتضمن جودة التعليم ونزاهته.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجامعة بمقرها في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، بحضور الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات، وميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، وخلف القبيسي وخالد الحليان عضوي مجلس أمناء الجامعة، والبروفيسور وليام كورنويل نائب الرئيس الأعلى.

وأكد ميرزا الصايغ، خلال المؤتمر، على استراتيجية الجامعة الأميركية في الإمارات في تطوير مؤشر التعليم، تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات التي وضعت ملف التعليم ضمن الأولويات الخمسة التي حددتها خلال عملها في عام 2023.

وأشار إلى وجود مشاريع ومبادرات جديدة طموحة خلال العام الجديد تزامناً مع الأجندة الوطنية واهتمام وتشجيع الدولة للبحث العلمي، لافتاً إلى أن الجامعة كانت أول الداعمين لفكرة تأسيس كلية العاديات التي ستقدم إضافة مهمة ومطلوبة في أبحاث ودراسات الخيل وتأهيل كوادر بشرية مدربة بكفاءة، فضلاً عن برامج جديدة تتواءم مع سوق العمل في الإمارات.

من جهته، أعرب الدكتور مثني عبد الرازق عن سعادته بحصول الجامعة على الاعتماد الدولي الجديد، والذي يأتي بعد حصولها على الاعتماد الدولي من قبل مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا والختم الذهبي للاعتماد من جمعية تطوير كليات الأعمال الجامعية، لتنضم بذلك إلى نخبة كليات إدارة الأعمال في العالم والتي تمثل نسبة 5.7% عالمياً.

ولفت إلى أن الجامعة توفر 19 نوعاً من المنح المقدمة إلى الرياضيين والمتفوقين وأصحاب الهمم تتراوح بين 17 و20 مليون درهم على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، مشيراً إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة وحرصها على الاستمرار في عمل مشاريع طموحة تتلاءم مع سياسة الدولة واستراتيجيتها في الاهتمام بعلوم الهندسة والذكاء الاصطناعي واستقطاب الدارسين لاستكمال الدراسات العليا في مختلف التخصصات.

بدورها، أوضحت الدكتورة ابهيلاشا سينغ، نائبة رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن البيئة التعليمية في دولة الإمارات محفزة من أجل تطوير مؤشر التعليم، معربة عن فخرها بحصول الجامعة على الاعتماد الدولي لبرنامج علوم الكمبيوتر، وهو ثاني إنجاز لكلية إدارة الأعمال حيث إن 5.7% فقط في العالم من الحاصلين على هذا الاعتماد مما يعد إنجازاً كبيراً.