مبادرات الإمارات حلول عملية  لتحقيق الاستدامة

دبي (الاتحاد)

أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي ومختصون في مجالات البيئة والاستدامة والاقتصاد، أن المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات، خلال مشاركتها في محادثات المناخ العالمية التي استضافتها جمهورية مصر العربية الشقيقة في مدينة شرم الشيخ «COP27»، تجسد بوضوح الحرص على دعم الساحة العالمية بإيجاد الحلول لأزمة تغير المناخ من خلال التركيز على عدة قطاعات حيوية مؤثرة ومتأثرة بالمناخ، كالطاقة والفضاء والبيئة والصحة والنقل والاقتصاد وغيرها.

وقال سعيد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إنّ مبادرات الدولة التي أطلقتها في «COP27» تعكس رؤيتها بأن مشاركة دول العالم سر النجاح والتقدم والركيزة الأساسية في إيجاد حلول عملية فعّالة لأزمة المناخ العالمية، من خلال تعزيز الشراكة مع جميع الدول لتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عن مواجهة التغير المناخي وإيجاد حلول ناجعة لحماية الكوكب والبشرية من تداعياته.

وأكد أنّ مبادرات دولة الإمارات المناخية تُعد نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي في مواجهة التحدي الأكثر خطورة، وتهديداً للحياة على كوكب الأرض والمتمثل بتغير المناخ، ويعتمد على ضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة والحفاظ على مواردها وتنوعها البيولوجي بشكل يساهم في خفض مسببات التغير المناخي ويعزز قدرات التكيف مع تداعياته.

ولفت إلى أن المبادرات أيضاً تعد إنجازاً إضافياً لرصيد سجل الدولة الجاد والحافل بالعديد من المنجزات الخاصة بالمناخ، حيث بذلت الدولة طوال السنوات الماضية جهوداً عدة، وسجلت العديد من الإنجازات في مسيرة العمل من أجل المناخ، منذ انضمامها لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال، مروراً بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، ثم انضمامها إلى بروتوكول كيوتو واتفاق باريس، ووصولاً إلى استضافة (COP28) في مدينة دبي عام 2023.

خطة عمل

من جانبها، قالت فاطمة الحنطوبي، خبير بيئة واستدامة: إن دولة الإمارات سباقة في الأمور البيئية؛ نظراً لإيمانها بأهمية البيئة سواء للأفراد أم الاقتصاد، حيث تعد المبادرات التي أطلقتها الدولة في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية «COP27» خطة عمل للمؤسسات الاتحادية والمحلية، ويعمل الجميع كـ«النحل» في تطبيق الخطة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.

وأشارت إلى أن العمل على سبيل تحقيق فرق في قضية الحياد الكربوني خلال فترة زمنية ليس بالسهل، ولكن قدرة دولة الإمارات على مواصلة العمل المناخي بسبب ما تمتلكه من قوة فكرية مبدعة بالعمل حتى جعلها اليوم نموذجاً إقليمياً يحتذى به، وخير دليل على ذلك تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشرات مبنية على 3 محاور وهي الهواء والصحة، وتغير المناخ وحيوية الأنظمة، وفقاً لتقرير الأداء البيئي لعام 2022 «EPI score»، كما حصلت على المركز الأول في 10 مؤشرات تنافسية في قطاع البيئة والتغير المناخي، منها 3 مؤشرات على المستوى العالمي، و7 مؤشرات على المستوى الإقليمي، وذلك وفقاً لأحدث تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية.

ولفتت إلى أن تحقيق دولة الإمارات لاستراتيجية الحياد الكربوني، تعد مكملة للعمل البيئي المتوازن الذي قطعت شوطاً كبيراً به في عدة مجالات كالطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة، كما تحرص الدولة اليوم على تسريع خطوات تحقيق ما هو أفضل ومستدام من أجل البيئة، وعملية التخفيف من هذه الانبعاثات في مجالات النقل والطاقة هي رؤية سابقة لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الحفاظ على الموارد غير المتجددة.

تنوع المسارات

من جانبه، قال إبراهيم البحر، خبير اقتصادي، إن مبادرات دولة الإمارات الجديدة، تعكس طموحات الدولة لمواصلة معالجة أزمة التغير المناخي العالمية في عدة مسارات كالحد من الانبعاثات الكربونية لما لها الدور الأبرز في حماية كوكب الأرض من تداعيات الأزمة، والقدرة على مواكبة التغيرات المناخية والحفاظ على موقعها كأحد أنشط الدول في ملف تغير المناخ، وتوفير الفرص الاقتصادية المستدامة للدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مثنياً على جهود القيادة الحكيمة في دولة الإمارات وحكومتها الرشيدة لاهتمامها بالاستدامة البيئية على أرضها من منظور مؤسسي وتشريعي وبناء مبادرات حكومية وشبه حكومية نحو بيئة أكثر اخضراراً.

وأكد مساهمة مثل هذه المبادرات في ترسيخ الانطباعات الإيجابية لدولة الإمارات، وانعكاس أثرها الإيجابي على لجم تداعيات أزمة المناخ العالمية في السنوات القادمة، مشيراً إلى مواصلة الدولة مسيرة العمل من أجل المناخ والمحافظة على البيئة التي انطلقت قبل 51 عاماً ومسار نموها المذهل.

وبيّن أن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لترسيخ مكانتها العالمية على صعيد العمل من أجل المناخ، إلى جانب المبادرات الجديدة التي أطلقتها في قمة المناخ في شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضي، نجحت في وضع الدولة في بؤرة الاهتمام العالمي في ملف تغير المناخ، وجاء تقدم الدولة في التصنيفات البيئية، وفقاً لتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، وعلى الرغم من تداعيات تغير المناخ السلبية التي تتعرض لها دول العالم.

ترشيد الموارد

بدورها، أكدت سمية السويدي، مقرر لجنة الصحة والبيئة في المجلس الوطني الاتحادي، أن الاستدامة البيئية تشكّل إحدى الأولويات الاستراتيجية لخطط التطوير والتنمية في دولة الإمارات، وذلك من خلال ترشيد الموارد وتنفيذ المشاريع والأفكار المبتكرة التي تقدم حلولاً عملية ناجعة للتحديات البيئية التي يتشارك العالم في مواجهتها كتغير المناخ.

وبيّنت أن المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات خلال «COP27» تعد مؤشراً على مواصلة الدولة المضي قدماً في مسيرتها الريادية في معالجة أزمة تغير المناخ العالمية من خلال تحقيق عدة أهداف أهمها مواجهة تحدي التغير المناخي العالمي، والالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بدءاً من الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة على الصعيدين المحلي والعالمي.

تعزيز القدرات

من جانبه، قال إبراهيم علي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة: إن مبادرات الدولة تعد مواكبة لمسيرة عمل دول العالم من أجل المناخ، لما لها الدور الأبرز في تعزيز قدرات مواجهة أزمة تغير المناخ العالمية والتي باتت تهدد استدامة أشكال الحياة بشكل عام، مشيراً إلى أن المبادرات جاءت نتيجة تمتع دولة الإمارات بخبرة طويلة في إدارة الملفات الدولية المعقدة في هذا المجال، بالإضافة إلى حرصها على مد يد العون لدول العالم دون مقابل، عبر تحويل تحدي تغير المناخ إلى فرصة للنجاح الجماعي.

وأكد أنّ الإمارات عوَّدتنا دائماً على جاهزيتها واستعدادها لمواجهة كل التحديات، بسبب وضوح الرؤية والمسار، فهي تملك تصوراً واضحاً لحجم التحدي المناخي للعالم والإجراءات المطلوبة، وخطط العمل وآليات التمويل وفق جداول زمنية معلومة، لافتاً إلى أن مبادرات الدولة جاءت نتيجة اهتمامها الكبير بملف تغير المناخ، والتزامها الثابت بالمشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى الحد من تداعياته، وإيجاد حلول ناجعة له، جنباً إلى جنب مع خلق تأثير اقتصادي إيجابي للمجتمع المحلي أولاً وبقية المجتمعات الأخرى ثانياً، حيث تؤكد المبادرات دور الدولة المحوري على الصعيدين الإقليمي والعالمي في اتخاذ خطوات أكثر جدية بهذا الشأن، بالإضافة إلى حرصها على دعم المجتمع الدولي وإيجاد طرق عملية لتعزيز الحراك المناخي، وتبنيها مفهوم العمل الاستباقي، بما يتوافق مع تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، للجم مخاطر تغير المناخ المستقبلية.