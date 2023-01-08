«الصحة» تصدر 13.5 ألف شهادة تقييم للمهنيين

سامي عبد الرؤوف (دبي)

صدقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على 231.954 إجازة مرضية وتقريراً طبياً صادراً عن المنشآت الصحية الخاصة أو الحكومية، بغض النظر عن مدتها بهدف تقديمها لجهات العمل، وذلك منذ بداية العام 2022 وحتى منتصف شهر ديسمبر الماضي، مما يعني أن العدد النهائي للعام الماضي قد يتجاوز الرقم المذكور.

وأظهرت النتائج الإحصائية الإلكترونية لوزارة «الصحة»، أن الوزارة أصدرت 13.512 شهادة تقييم للمهنيين الصحيين لإصدار التراخيص اللازمة لممارسة المهنة في الدولة، منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى منصف شهر ديسمبر الماضي، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، ومواءمة التطور السريع للخدمات الرقمية وتعزيزها من خلال ربط جميع أنظمة التراخيص بمنصة واحدة.

ووفقاً لتحليل الأرقام، الذي أجرته «الاتحاد»، تبين أن الربع الأخير من العام 2022، هو الأكثر من حيث تقديم الشهادات المرضية والتقارير الطبية، حيث شهدت أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، عشرات الآلاف من هذه النوع من المعاملات المراد تصديقها، بينما الربع الأول من العام الماضي (يناير، فبراير، مارس)، هو الأقل طلباً للإجازات المرضية.

وأوضحت الوزارة أن إجراءات الحصول على خدمة تصديق الإجازات المرضية تختلف بحسب تلك المدة، فإنه إذا كانت مدة الإجازة 5 أيام أو أقل، فإنه يتم تصديقها إلكترونياً من دون الحاجة لاعتماد اللجان الطبية، وإذا كانت مدة الإجازة المرضية تزيد عن 5 أيام وتمتد لغاية شهر، فيتعين تصديقها إلكترونياً واستيفاء الرسوم الخاصة بها، ثم اعتمادها من اللجنة الطبية الفرعية حسب الإمارة.

وإذا كانت مدة الإجازة تزيد على شهر، فيتعين تصديقها إلكترونياً واستيفاء الرسوم، واعتمادها من اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

واشترطت الوزارة، أن تكون المنشأة الطبية الخاصة مرخصة، ويجب ألا تزيد الفترة الزمنية من تاريخ إصدار الإجازة من المنشأة الطبية وطلب التصديق من الوزارة عن شهر للحصول على تصديق وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وبيت الوزارة، أنه في حالة قيام المتعامل بالتقديم على الخدمة إلكترونياً، 2 يوم عمل، أما في حالة كانت الإجازة تتطلب العرض على اللجنة الطبية، فإن ذلك سيتطلب 5 أيام عمل إضافية للحصول على اعتماد اللجنة الطبية.

التقييم المهني

وعن التقييم المهني، أشارت الوزارة، إلى أن خدمة التقييم المهني تقوم بتقييم مدى توافق الشهادات العلمية والخبرات العملية للمعايير الموحدة لترخيص المهنيين الصحيين في دولة الإمارات، ومن ثم التأكد من مستوى المعرفة من خلال إجراء الاختبارات المقررة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إصدار 2033 شهادة تقييم مهني خلال شهر نوفمبر الماضي، ليكون أكثر أشهر العام 2022 تقديماً لهذه الخدمة، ثم شهر ديسمبر بعدد 1724 شهادة، يليه شهر أكتوبر بنحو 1145 شهادة تقييم.

وذكرت الوزارة، أنه يتم تقديم خدمة التقييم للمهنيين الصحيين، إما من خلال القنوات الإلكترونية، وهي الأكثر انتشاراً واستخداماً، أو القنوات اليدوية، مشيرة إلى قامت بتطوير النظام الإلكتروني لخدمة التقييم لمزاولي المهن الصحية، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الأنظمة الرقمية وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية، بهدف إسعاد المتعاملين وتحسين تجربتهم، وتخفيض مدة إنجاز معاملاتهم.

شروط ومتطلبات

وحددت الوزارة 8 شروط ومتطلبات عامة رئيسية، لتقديم هذه الخدمة، تتضمن ضرورة ألا يكون هناك فترة انقطاع عن مزاولة المهنة لأكثر من سنتين، وأن تكون الشهادة معترفاً بها في الدولة واجتياز الامتحانات المقررة إذا كان مطلوباً.

ويتم التدقيق على جميع الوثائق المقدمة من قبل الشركة المختصة ويجب أن تكون نتيجة التقرير إيجابية، ويتم قبول الشهادات باللغة العربية أو الإنجليزية فقط، وفي حالة كانت بلغات أخرى يجب إرفاق ترجمة قانونية لأي من اللغتين العربية أو الإنجليزية وتصديقها حسب الأصول، وتحميل النسختين الأصلية من النسخة المترجمة.

وفي حالة التحويل من دائرة الصحة أبوظبي أو هيئة الصحة في دبي، يجب أن يكون الترخيص ساري المفعول، وإذا لم يجدد أو تم إلغاؤه يجب ألا تتجاوز الفترة 6 أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، وفي حال تجاوزت الفترة 6 اشهر سيخضع المتقدم للامتحانات المقررة.

ويتم احتساب الخبرة اعتباراً من تاريخ صدور الترخيص، بالإضافة إلى شرط اجتياز الاختبارات المقررة حسب كل فئة.

وأفادت الوزارة، أن مدة إتمام الخدمة 5 أيام عمل بداية من استكمال المتطلبات والشروط وحتى موافقة الوزارة، موضحة أنه يمكن استلام الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق الذكي لها، وهما أيضاً من الأماكن التي تقدم الخدمة.

وذكرت الوزارة، أن المستندات المطلوبة لتقديم الخدمة تتمثل في المؤهل العلمي ومدة الخبرة العملية الموافقة لمجال التخصص، وكذلك رخصة مهنية موافقة لمدة الخبرة العملية وشهادة حسن السيرة المهنية وجواز السفر ساري المفعول، وخلاصة القيد بالنسبة للمواطنين وشهادة ميلاد مقدم الطلب وخلاصة قيد الأم لأبناء المواطنات.

منظومة متكاملة

أكدت الوزارة، أن لديها منظومة متكاملة في خدمة المتعاملين من أصحاب المهن الصحية في إطار استراتيجيتها لحوكمة وقيادة القطاع الصحي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي وفق المعايير والمؤشرات العالمية، وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الرقمية لاستقطاب الكفاءات من الأطباء والفنيين، بهدف تعزيز حيوية القطاع الصحي بما يتناسب مع زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.