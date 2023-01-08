«محاكم رأس الخيمة» تؤكد تطوير العمل القضائي

رأس الخيمة (الاتحاد)

كرمت محاكم رأس الخيمة خلال الفترة الماضية على مدار عام 2022م، عدداً من شركائها الاستراتيجيين الذين ساهموا في تحقيق أهداف الدائرة، إلى جانب تكريم جميع موظفي وموظفات المحاكم وآبائهم.

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة: «إننا نحرص في دائرة المحاكم تطبيقاً لاستراتيجيتنا، على تكريم الشركاء سنوياً، وذلك تقديراً للتعاون المتميز مع المحاكم، ولجهودهم المثمرة وإسهاماتهم الطيبة في النجاحات التي حققتها الدائرة في مسيرتها، بالإضافة إلى الدور المهم في تعزيز روح التعاون والتواصل والتنسيق المشترك بينها وبين جميع شركائها الاستراتيجيين الذين شاركوا بدورهم الإيجابي في تطوير العمل القضائي في الإمارة، وتقديم الدعم الكامل في العمل والبرامج المشتركة، والخدمات المقدمة للمجتمع وأفراده، بما يحقق رؤية حكومة رأس الخيمة، ويساهم في بناء على علاقات فعالة وطويلة الأجل مع الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجامعات والمؤسسات والشركات والبنوك، وتبادل الخبرات والتجارب وتنفيذ مشاريع مشتركة، وتوفير الإسناد والدعم المطلوب».

كما شهِد عام 2022 تكريم موظفي الدائرة، تقديراً لجهودهم الدؤوبة وتفانيهم في العمل. وأكد المستشار أحمد الخاطري أن تكريم الموظفين يعد ثقافة مؤسسية في محاكم رأس الخيمة، وأحد الأساليب التحفيزية الفعالة والمتبعة، ومن الممارسات المعمول بها في المحاكم، والتي تعتبر مبدأ أساسياً في عملها بما يخص جانب الموظفين، وذلك ضمن منهجية التحفيز ومكافأة الموظفين التي تنتهجها الدائرة، من خلال اهتمامها بتكريم الموظفين بشكل مستمر طوال العام، لتقدير عطائهم في العمل وتكريم جهودهم ودورهم الإيجابي الفعال وأدائهم الوظيفي المتميز وإخلاصهم في العمل، والذي ساهم في تطوير العمل وتحسينه والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمراجعين، وسرعة إنهاء معاملاتهم بوقت قياسي، ورفع معدلات سعادة المتعاملين وشركاء المحاكم من الجهات الحكومية والخاصة والمحامين والمأذونين والبنوك والشركات.

وذكر الخاطري أن تكريم الموظفين تم من خلال زيارة ميدانية لهم في مواقع عملهم، وتوجيه الشكر على إنجازاتهم في الوظيفة، ومنحهم شهادات التقدير، مشيراً إلى أن المحاكم اعتمدت منهجية في تكريم الموظفين تضمنت 3 فئات وهي: الموظف الذهبي والموظف الفضي والموظف البرونزي، ويحدد ذلك استناداً إلى مجموعة من المعايير التي تشمل أداء الموظف وانضباطه وتحمله للمسؤولية، وتميزه وجهوده وإنتاجيته في العمل.

مبادرة نوعية

أشار الخاطري إلى تميز العام الماضي بإطلاق مبادرة نوعية تتمثل في تكريم آباء وأمهات الموظفين كافة، من خلال إرسال رسالة لهم سُلّمت في أيديهم، لتوجيه كلمة شكر وثناء على دورهم الكبير في تنشئة أبنائهم ووصولهم لهذا المستوى من التميز، حيث يعود لهم الفضل في ذلك، إذ لاقت هذه المبادرة استحسان الموظفين وإسعادهم.