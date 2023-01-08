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حاكم الشارقة يزور برج جبل الشيخ في خورفكان

حاكم الشارقة يزور برج جبل الشيخ في خورفكان
8 يناير 2023 18:21

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، صباح اليوم  برج جبل الشيخ بمدينة خورفكان.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على أعمال الترميم التي تم الانتهاء منها مؤخراً لبرج جبل الشيخ، الذي يقع على ارتفاع 130 مترا من سطح البحر ويتميز بإطلالة بانورامية رائعة على مدينة وساحل خورفكان.

 ويتصل برج جبل الشيخ بعدة أبراج ويطل على بعض المناطق منها أبراج سد الرفيصة وأبراج نجد المقصار وبرج الرابي وبرج المنصور وبرج العقبة، حيث مثلت هذه الأبراج شبكة دفاعية عن مدينة خورفكان كانت تستخدم قديماً.

ووجه سموه بتطوير الأعمال المجاورة لبرج جبل الشيخ من مصاطب وشرفات، إضافة إلى تسوية طريق اسفلتي يؤدي إلى أعلى الجبل، وإنشاء استراحة تحوي على مطعم ومقهى ومصلى وبعض الخدمات المصاحبة للمشروع، كما سيتم توفير مواقف للسيارات تخدم زوار المنطقة.

كما وجه سموه بإنشاء مساحات خضراء متدرجة أسفل المقهى وإعداد جلسات مناسبة تخدم مرتادي جبل الشيخ، إضافة إلى أعمال تنسيق الموقع المحيط بحيث يمثل إضافة للمشروعات التنموية والسياحية المتعددة في مدينة خورفكان.

 

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المصدر: وام
الإمارات
حاكم الشارقة
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