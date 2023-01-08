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الإمارات

رائدا الفضاء المنصوري والنيادي يزوران متحف المستقبل

رائدا الفضاء المنصوري والنيادي يزوران متحف المستقبل
8 يناير 2023 17:20

التقى رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، بمجموعة من الأطفال المهتمين بعلوم الفضاء واستكشافه في متحف المستقبل.

وتفاعل رائدا الفضاء مع الطلاب المهتمين بعلوم الفضاء خلال استضافتهم في متحف المستقبل بالطابق الخامس والذي يضم معرضاً لمحطة الفضاء المدارية «أمل»، وذلك في إطار دور المتحف بتعزيز العلوم والمعرفة وخاصة لدى الجيل الجديد، حيث استعرضا تجاربهما مع الطلبة وناقشا مستقبل استكشاف الفضاء والفرص التي يوفرها للإنسانية.

ورحب ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي في متحف المستقبل، برائدي الفضاء، مشيراً إلى أنه منذ أطلقت دولة الإمارات برنامج رواد الفضاء، ازداد الاهتمام بهذا القطاع وبموضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين الشباب العربي.

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وأضاف: أن متحف المستقبل يفتخر بلعب دور رئيس وحيوي في تشجيع وتمكين الجيل القادم من الشباب من تحقيق أحلامهم وقيادة خطوات هامة في سبيل استشراف المستقبل واستكشاف الفضاء وآفاقه.

واستضاف متحف المستقبل، منذ افتتاحه العديد من الشخصيات الملهمة من جميع أنحاء العالم العربي وخارجه في برامج وأحداث تفاعلية استقطبت جمهوراً عريضاً من المهتمين بمستقبل مختلف القطاعات.

المصدر: وام
سلطان النيادي
هزاع المنصوري
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