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"أبوظبي جميلة".. مبادرة للارتقاء بالمظهر الحضاري

"أبوظبي جميلة".. مبادرة للارتقاء بالمظهر الحضاري
8 يناير 2023 15:54

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل مبادرة (أبوظبي جميلة) والتي استهدفت الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري لشوارع مدينة أبوظبي ومرافقها العامة.

تأتي المبادرة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ممثلة في مديرية المرور والدوريات ومركز النقل المتكامل، وشركة أبوظبي للتوزيع، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير .. وذلك في إطار التزام البلدية بتحقيق رؤية حكومة أبوظبي الرشيدة لترسيخ وتعزيز مكانة أبوظبي كونها من أجمل مدن العالم.

وتضمنت المبادرة تنظيف وغسل شوارع خليفة المبارك، والكورنيش، ومحمد بن خليفة من الاتجاهين، إلى جانب تنفيذ أعمال تنظيف ممرات المشاة، واللوحات الإرشادية.

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المصدر: وام
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