شرطة الشارقة تُلقي القبض على تشكيل عصابي تخصَّص بسرقة المركبات

شرطة الشارقة تُلقي القبض على تشكيل عصابي تخصَّص بسرقة المركبات
شرطة الشارقة تُلقي القبض على تشكيل عصابي تخصَّص بسرقة المركبات
8 يناير 2023 15:06
ألقى قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى بالشارقة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية تخصَّصوا بسرقة المركبات.
وتفصيلاً قال العقيد حميد سعيد الجلاف مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، بأن القسم استقبل عدة بلاغات تفيد بسرقة عدد من المركبات من أمام منازل ذويها، بعد أن ترك أصحابها مفتاح المركبة بداخلها وقت مغادرتها.
وأشار العقيد الجلاف أنه على ضوء البلاغات المقدمة، تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية، للبحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة، التي مكنت الفريق من تحديد هوية الاشخاص بعد الاشتباه بهم أنهم على صلة بهذه القضايا، وبمتابعة تحركاتهم تمكن الفريق من الإيقاع بهم واحداً تلو الآخر ضمن كمين محكم، وبمواجتهم بالتهم المنسوبة إليهم اعترفوا بارتكابها مقرين بسرقتهم لأربع مركبات من المنطقة نفسها وبالاسلوب الجرمي نفسه.
وأوضح مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، انه من خلال التحقيق مع المتهمين الثلاث اعترفوا بوجود شريك رابع لهم يتولى مهام شراء المركبات المسروقة والتصرف بها دون عقود تثبت ملكيتها، وعلى ضوء هذه المعطيات تم توقيف جميع المضبوطين المتورطين في هذه القضية وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم، والتي اثمرت عن استعادة جميع المركبات المسروقة لاصحابها.
ودعا العقيد حميد سعيد الجلاف مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، أصحاب المركبات إلى ضرورة التأكد من اغلاق المركبة قبل مغادرتها وعدم ترك المفتاح بداخلها لأي سبب كان، وضرورة إيقاف مركباتهم بأماكن مأمونة، حتى لا يتسنى لأصحاب النفوس الضعيفة سرقتها.