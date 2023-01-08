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حاكم الشارقة يتفقد مزرعة القمح في منطقة مليحة

حاكم الشارقة يتفقد مزرعة القمح في منطقة مليحة
8 يناير 2023 13:13

  تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأحد، مزرعة القمح في منطقة مليحة.

 واطلع سموه فور وصوله، على المزرعة، ونبات القمح الذي تمت زراعته في نوفمبر الماضي على مساحة 400 هكتار، كمرحلة أولى للمزرعة، وتفقد سموه كافة العمليات الخاصة بمتابعة زراعة محصول القمح، من عمليات ري ونظافة وغيرها.

واستمع سموه إلى شرح حول سير العمل ضمن مشروع مزرعة القمح الاستراتيجي والذي يعتبر من السلالات والأصناف عالية النقاوة، ضمن المرحلة الأولى والتي ستتبعها عدة مراحل خلال السنوات المقبلة، مشيداً سموه بما تم من أعمال في فترة قصيرة، تُكمل رؤية إمارة الشارقة في دعم الأمن الغذائي وفتح مشروعات متنوعة لفائدة المنطقة والمجتمع ضمن سلسلة المشروعات التنموية الطموحة.

  واطلع سموه على خرائط المشروع، وتصميمه، والمقترحات المختلفة التي يجري العمل عليها، إلى جانب الأعمال المستقبلية ضمن خطط توسيع نطاق زراعة القمح في المنطقة، والتجارب المستمرة التي تجري في إطار تطوير المشروع.

كما تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة محطة تجميع مياه الري الخاصة بالمزرعة، واطلع سموه على المواصفات الفنية للمحطة وآلية عملها كمزود تغذية رئيس لري مزرعة القمح عبر 6 مضخات سحب كبيرة، لتزويد المحاور بالمياه، بطاقة تصل إلى 60 ألف متر مكعب من المياه على مدار ساعات اليوم، ويتم نقل المياه من محطة حمدة على خط ناقل طوله 13 كيلومتراً وصولاً إلى المزرعة.

 

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المصدر: وام
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