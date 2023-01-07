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محمد بن سعود يحضر أفراح المزروعي والشحي

محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
8 يناير 2023 01:06

رأس الخيمة (وام)

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حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل زفاف علي راشد عبد الله بن بويد المزروعي على كريمة عبيد علي عبيد المزروعي.
كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة أماسي للأفراح في رأس الخيمة، جمع من الأهل والأصدقاء. وتمنى سموه لهما التوفيق والسداد في مستهل حياتهما الزوجية.
كما حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، حفل زفاف أحمد محمد أحمد سعيد راشد الشحي على كريمة عبدالله راشد أحمد الشحي، والذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة. وتمنى سموه لهما حياة سعيدة مكللة بالرفاء والبنين.

محمد بن سعود
رأس الخيمة
أفراح المزروعي
أفراح الشحي
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