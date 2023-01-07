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حمدان بن زايد: نقلة نوعية لـ «مهرجان ليوا»

حمدان بن زايد: نقلة نوعية لـ «مهرجان ليوا»
8 يناير 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بجهود اللجنة المنظمة وكل المساهمين في إنجاح فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2022 الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.
وقال سموه في تغريدة عبر حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «في ختام مهرجان ليوا الدولي، نشكر اللجنة المنظمة على ما قامت به من جهود كبيرة وتنظيم رائع، ولكل من ساهم في إنجاح أنشطته وفعالياته، وللمشاركين والزوار كافة على حضورهم وتفاعلهم، نتطلع أن تظهر الدورة المقبلة بحلة جديدة، وأن تشهد تطوراً كبيراً ونقلة نوعية في مختلف فعالياتها».

حمدان بن زايد
مهرجان ليوا
الإمارات
الظفرة
مهرجان ليوا الدولي
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