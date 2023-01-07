«الموارد البشرية» لـ «الاتحاد»: مشاركة المواطنين وتعزيز بيئة الأعمال أهم المكتسبات

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن أهم المكتسبات التي حققتها العام الجاري، تمثلت في إصدار حزمة من التشريعات والمبادرات التي شكلت منظومة متكاملة لتعزيز بيئة الأعمال في سوق العمل، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتعزيز تنافسيتهم وضمان الحقوق، واستقطاب الكفاءات، والخبرات العالمية، والوطنية.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير الماضي، يعد أكبر تحديث في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات.

وذكرت أن هذا التشريع يأتي في إطار الاستعداد لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة، وللتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه.

وقالت الوزارة: «يستهدف هذا القانون ضمان كفاءة سوق العمل، ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل».

وأضافت: «هذا الأمر من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل».

وذكرت أن قانون تنظيم علاقات العمل يهدف إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة؛ كونه يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها، وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.

وبينت أن القانون الجديد أوجد منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، لا سيما من خلال استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.

ويضمن هذا القانون حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها، ويدعم جهود تعزيز مشاركة وتنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، إلى جانب تمكين المرأة في السوق.

وشددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على دور التشريعات الجديدة في تعزيز القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص، ويحقق رفاهيتهم على النحو الذي يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة، بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.

ونوهت الوزارة بحظر القانون الجديد، التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.

وحظر أيضاً التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الدين، أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.

كما حظر القانون، التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة، فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.

العمالة المساعدة

ثم تحدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن قانون عمال الخدمة المساعدة، وعن قانون تنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الدولة، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن. وأشارت إلى توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة، بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.

مرونـة الأعمـال

أفادت الوزارة بأن من أبرز التعديلات الجديدة المعززة لسهولة الأعمال ومرونة سوق العمل التي تضمنها القانون، استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل، بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية، وذلك من خلال العمل الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن.

وأتاح القانون من خلال أنماط العمل الجديدة الفرصة لأصحاب الأعمال لاستقطاب الكفاءات من داخل سوق العمل، سواء من خلال التعاقد المؤقت المبني على المتغيرات في حاجة العمل، أو من خلال التعاقد مع العمالة المتوافرة في الدولة عند انتهاء علاقتها التعاقدية السابقة.

وأفادت الوزارة بأنها أصدرت حزمة قرارات تنفيذية للقانون ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى نظام التعطل عن العمل، وهو منظومة مبتكرة تستهدف توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم في حال إنهاء خدماتهم.

وأكدت الوزارة أن نظام التعطل عن العمل، يسهم في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة، والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة، للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.

نافس يرتقي بمنظومة التنمية البشرية

وعن خطط ورؤى التوطين في القطاع الخاص، قالت الوزارة: تم إنشاء برنامج «نافس» الذي يستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص.

وأضافت: برنامج «نافس» يعزز تحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين بما يدعم اقتصاد الدولة وبناء شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين القطاع الخاص بحيث يكون محركاً رئيساً في المسيرة التنموية للإمارات.

وأكدت الوزارة أن ملف التوطين يحظى بمتابعة وتوجيهات القيادة الرشيدة، فالتوطين أولوية قصوى، وستعمل الوزارة جاهدةً لخلق المزيد من الفرص لمواطني الدولة في القطاع الخاص.

وأعلنت الوزارة زيادة بنسبة 27% في المواطنين العاملين بالقطاع الخاص في عام 2022، مقارنة بعام 2020، وزيادة بنسبة 23% في أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص منذ إطلاق «نافس» في سبتمبر 2021.

وأشارت إلى أن أكثر من 14 ألف مواطن انضموا للقطاع الخاص منذ انطلاق «نافس»، موضحة أن أغلب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص يشتغلون في خدمات الأعمال والوساطة المالية والتجارة وخدمات الإصلاح.

ولفتت إلى أن القطاع الخاص يعمله به حالياً 36 ألف مواطن في مختلف المجالات والتخصص، كاشفة أنها تهدف لخلق 22 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين بالقطاع الخاص، ابتداءً من 2023، ويهدف (نافس) لرفع عدد المستفيدين من برامجه من 75 ألف مواطن إلى 170 ألف مواطن خلال 5 سنوات.

وأكدت أن المزايا التي يقدمها نافس غير مسبوقة ومن شأنها أن تعزز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.

وأوضحت أن المضي قدماً في خريطة الطريق الموضوعة للتوطين عبر مسارين، أولهما دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز تنافسيتها للالتحاق بوظائف القطاع الخاص ومساعدة هذا القطاع على تحقيق المستهدفات، بما يضمن الاستفادة القصوى من «نافس» في ضوء حزمة من الامتيازات.

أما المسار الآخر، فهو التعامل بحزم مع المخالفات والممارسات السلبية من خلال تطبيق جزاءات وغرامات إدارية.