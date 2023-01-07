25 ألف طلب خدمة اجتماعية  تلقته «تنمية المجتمع»

آمنة الكتبي (دبي)

تلقت وزارة تنمية المجتمع، ممثلة بإدارة الضمان الاجتماعي، 25 ألفاً و201 طلب مساعدة اجتماعية منذ بداية العام 2022، وفقاً لموقعها الإلكتروني، وأكدت الوزارة ضرورة استيفاء كافة الشروط والضوابط، أهمها أن يكون المتقدم ضمن إحدى الفئات المنصوصة عليها في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001، المتعلق بالضمان الاجتماعي، وألا يكون لديه مصدر دخل يزيد على قيمة المساعدة المفترضة.

وأفادت الوزارة، عبر موقعها، بأن عدد الطلبات المكتملة منذ بداية إطلاق الخدمة بلغ 93 ألفاً و250 طلباً، مبينة أن المستندات المطلوبة للتقديم على المساعدات الاجتماعية، تشمل صوراً عن: الهوية الإماراتية، وجواز السفر، وخلاصة القيد، ومستند مصادر الدخل (الأراضي والأملاك والرخص التجارية، بالإضافة لمستندات خاصة بكل فئة)، وأي مستندات أو إجراءات أخرى ذات علاقة، ترى وزارة تنمية المجتمع ضرورة إرفاقها.

وحددت الوزارة 4 خطوات للتقديم، تتضمن تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، وإنشاء ملف شخصي للاستفادة من الخدمة، من خلال التسجيل عبر رابط مرفق على الموقع، مع العمل على توفير المستندات الأساسية، والخطوة الرابعة، التوجه لأقرب مركز خدمة، أو تقديم الطلب عبر التطبيقات الذكية أو الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتهدف المساعدات الاجتماعية، إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي، والارتقاء بفئات المواطنين غير القادرين على توفير الدخل الكافي لحياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم، من فئات الأرملة والمطلقة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين واليتيم، بالإضافة إلى مجهول الأبوين والبنت غير المتزوجة والمصاب بالعجز المرضي، والطالب المتزوج، وأسرة المسجون والعاجز مادياً والمهجورة، والمواطنة المتزوجة من أجنبي والمطلقة والأرملة الأجنبية التي تزوجت مواطناً وأنجبت منه أبناءً.

برنامج الدعم

أوضحت وزارة تنمية المجتمع أن قيمة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل في الدولة وصلت إلى 28 مليار درهم، حيث ارتفعت قيمة الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم، وتتم تغطية برنامج الدعم بالكامل من خلال وزارة تنمية المجتمع، فيما يضم البرنامج 3 محاور أساسية لدعم الأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود، تشمل مخصصات جديدة للدعم، وعلاوات تمت زيادتها، واستحداث علاوات للتضخم والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود.

وبينت أن المساعدة الاجتماعية ستكون عبارة عن مبالغ مالية تصرف للمستحقين من ذوي الدخل المحدود بحسب الشروط والأحكام، وأن شروط الاستحقاق تحدد بحسب الحالة الاجتماعية، مؤكدة أن المستحقين للمساعدات الاجتماعية يندرجون ضمن عدد من الفئات وهي الأسر التي بلغ سن المعيل فيها 25 عاماً وما فوق، ويعمل ولدى الأسرة دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، والمتقاعد الذي يعيل أسرة ودخل الأسرة يقل عن قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة بموجب الشروط والأحكام.

كما يستحق المساعدة الاجتماعية كبار المواطنين، والعاجز صحياً، وأصحاب الهمم الذين ليس لديهم دخل يفوق قيمة المساعدة المقررة لعدد أفراد الأسرة، وأسر المسجونين، والأيتام، ومجهولو النسب الذين ليس لديهم دخل يفوق قيمة المساعدة المقررة.