أمطار غزيرة على مختلف مناطق الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمس أمطار متفاوتة الغزارة على معظم إمارات الدولة، فيما شهدت مختلف المناطق جرياناً في الأودية والشعاب، حيث أدى امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى تكوّن سحب ركامية يصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار واضطراب الموج في الخليج العربي وبحر عُمان. وشهدت درجة الحرارة انخفاضاً ملحوظاً، حيث سجلت أقل درجة حرارة على الدولة، صباح أمس، 7.1 درجة مئوية في جبل جيس «رأس الخيمة» الساعة 03:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بينما كانت أعلى درجة حرارة على الدولة، أمس، 29.3 درجة مئوية في حميم «منطقة الظفرة» الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

دعا المركز الوطني للأرصاد قائدي المركبات للقيادة بحذر أثناء سقوط الأمطار، كما طالب الجمهور بتوخي الحيطة والحذر، وتجنب ارتياد تجمعات المياه والأودية.

وشملت مناطق هطول الأمطار في أبوظبي سيح شعيب وكورنيش أبوظبي، وغنتوت، وحقل ارزنة، وحقل أم الشيف، وجزيرة السعديات، والشامخة، والرياض، والشوامخ ومصفح، ومدينة خليفة.

وفي الظفرة، هطلت الأمطار على براكة، والسلع، وجزيرة دلما، وغياثي، والرويس، ومدينة زايد، كما هطلت بالعامرة في العين.

وفي دبي، تعرضت مناطق جبل علي، ورأس الخور، وعود ميثاء، وسيح السلم، لهباب، وشارع الإمارات، والقرية العالمية لأمطار متفرقة. وفي الشارقة، هطلت الأمطار على خورفكان، وواسط، ودبا الحصن، والغبيبة، الخان، السيوح، الرجمانية، مويلح.

رأس الخيمة

في رأس الخيمة، هطلت أمطار على جبل جيس، وأدت إلى جريان وادي اصفي، ووادي سهم، وكدرا، وشعم، والجزيرة الحمراء، وحبحب، والرمس، وشوكة، وفي الفجيرة جرى وادي حام، وكذلك على مربح، وطريق الطويين الظيت، وضدنا، والعقة، ودبا الفجيرة، وسكمكم، ومدينة الفجيرة، وميناء الفجيرة، والفرفار، وجبل الحبن، كما هطلت أمطار على أم القيوين، وعجمان والنعيمية، والروضة، والياسمين.

امتداد منخفض جوي سطحي

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقرير سبق حدوث الحالة الجوية، أشار فيه إلى وجود حالة جوية ممتدة خلال الفترة من الثلاثاء إلى أمس السبت 7 يناير 2023، حيث تتأثر المنطقة بامتداد تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا، مصاحباً معه تدفق كميات مختلفة من السحب على شكل موجات، مع امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على فترات، يصاحبه سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، تمتد إلى بعض المناطق الشرقية.

ولفت المركز في تقريره إلى بداية تعمق المنخفض يومي الجمعة والسبت، إذ يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة، حيث يستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، مع البرق والرعد أحياناً، خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح وتكون قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة، ويضطرب البحر أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان، خاصة مع السحب.

الطقس غائم جزئياً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً. وساد، أمس، طقس، غائم جزئياً إلى غائم، وتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، خاصة على السواحل وبعض المناطق الشمالية والشرقية - مع اتجاه درجات الحرارة نحو الانخفاض. وكانت حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25، تصل إلى 55 كم/س. والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

والرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

فيما يتوقع أن يكون الطقس غداً رطباً صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - غائماً جزئياً بوجه عام، والرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.