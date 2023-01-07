الشارقة: إغلاق الحدائق العامة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

سادت أجواء ماطرة مدينة الشارقة، مساء أمس، حيث هطلت أمطار متوسطة إلى شديدة، وغمرت الشوارع والميادين، وأكدت بلدية مدينة الشارقة استعدادها التام من خلال فرق الطوارئ لتفادي تجمع المياه والأضرار الناجمة عن الرياح في مختلف المناطق بمدينة الشارقة.

ودعت إدارة بلدية مدينة الشارقة كافة أفراد المجتمع والعاملين وأصحاب شركات البناء إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء المنخفض الجوي الذي يمر بالمنطقة، وذلك بالقيادة الآمنة للمركبات وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة والانتباه إلى الطريق لتلافي وقوع الحوادث.

كما أعلنت البلدية إغلاق كافة الحدائق العامة في المدينة بشكل مؤقت بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، على أن يتم افتتاح الحدائق بعد استقرار الأجواء، وذلك حفاظاً على سلامة الزوار وتفادياً للحوادث.

وأكدت إدارة بلدية مدينة الشارقة على جميع المقاولين والاستشاريين ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المواقع الإنشائية، والتأكد من تقيد العاملين فيها بإجراءات الأمن والسلامة خلال هذه الفترة.

طوارئ

أوضحت إدارة بلدية مدينة الشارقة أن فرق طوارئ الأمطار على أهبة الاستعداد للتعامل مع تجمعات المياه والأضرار المترتبة على ذلك. ودعت الجمهور إلى الاتصال على رقم الطوارئ 993 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.