الأحد 8 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الشارقة: إغلاق الحدائق العامة

الشارقة: إغلاق الحدائق العامة
8 يناير 2023 01:06

لمياء الهرمودي (الشارقة) 

سادت أجواء ماطرة مدينة الشارقة، مساء أمس، حيث هطلت أمطار متوسطة إلى شديدة، وغمرت الشوارع والميادين، وأكدت بلدية مدينة الشارقة استعدادها التام من خلال فرق الطوارئ لتفادي تجمع المياه والأضرار الناجمة عن الرياح في مختلف المناطق بمدينة الشارقة. 
ودعت إدارة بلدية مدينة الشارقة كافة أفراد المجتمع والعاملين وأصحاب شركات البناء إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء المنخفض الجوي الذي يمر بالمنطقة، وذلك بالقيادة الآمنة للمركبات وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة والانتباه إلى الطريق لتلافي وقوع الحوادث.
 كما أعلنت البلدية إغلاق كافة الحدائق العامة في المدينة بشكل مؤقت بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، على أن يتم افتتاح الحدائق بعد استقرار الأجواء، وذلك حفاظاً على سلامة الزوار وتفادياً للحوادث.
وأكدت إدارة بلدية مدينة الشارقة على جميع المقاولين والاستشاريين ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المواقع الإنشائية، والتأكد من تقيد العاملين فيها بإجراءات الأمن والسلامة خلال هذه الفترة.

أخبار ذات صلة
أمطار غزيرة على مختلف مناطق الدولة
شرطة الشارقة تغلق عدد من الطرق مؤقتاً بخورفكان بسبب الأحوال الجوية

طوارئ
أوضحت إدارة بلدية مدينة الشارقة أن فرق طوارئ الأمطار على أهبة الاستعداد للتعامل مع تجمعات المياه والأضرار المترتبة على ذلك. ودعت الجمهور إلى الاتصال على رقم الطوارئ 993 للإبلاغ عن أي حالات طارئة. 

الشارقة
أمطار
الرياح
الحدائق العامة
آخر الأخبار
ألغاز في الحضارة  الفرعونية لا تزال بلا حل.. تعرف عليها
دنيا
ألغاز في الحضارة  الفرعونية لا تزال بلا حل.. تعرف عليها
7 يناير 2023
ميزة الرسائل النصية "خارج التغطية" لأصحاب "أندرويد"
دنيا
ميزة الرسائل النصية "خارج التغطية" لأصحاب "أندرويد"
7 يناير 2023
جورج وسوف وابنه الراحل وديع
دنيا
سلطان الطرب جورج وسوف يودع ابنه
اليوم 08:31
أفراد الإنقاذ يعملون في محطة مترو أنفاق في مكسيكو سيتي
عربي ودولي
اصطدام قطاري مترو في مكسيكو يخلف عشرات الجرحى
اليوم 08:20
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
الإمارات
محمد بن سعود يحضر أفراح المزروعي والشحي
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©