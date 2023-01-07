«بلدية الظفرة» تحذر من رمي مخلفات النار في الحاويات

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حذرت بلدية منطقة الظفرة من رمي مخلفات النار والرماد في حاويات النفايات لما لها من آثار سلبية كبيرة على الأفراد والمجتمع، ودعت خلال زيارات توعوية نفذتها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للتأكيد إلى ضرورة التخلص من النفايات بشكل آمن، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي البيئي والصحي بخطورة مثل هذه المخلفات وما يترتب عليها من آثار سلبية ومتابعة الموضوعات المتعلقة بمخاطر أشعال النار وكيفية التخلص بشكل آمن من النفايات والتعريف بأضرار رمي المخلفات في الأماكن العامة.

وتهدف الزيارات إلى تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة ومعالجة المخلفات بطرق مستدامة ورفع مستوى الوعي المجتمعي. ونشر الوعي والتعريف بالتعليمات والإجراءات الوقائية لضمان أعلى مستويات الحماية لجميع فئات المجتمع. والمحافظة على المظهر الحضاري العام والبيئة الصحية النظيفة وضمان سلامة المجتمع، والتأكيد على عدم رمي المخلفات بطريقة تؤثر سلباً على المظهر العام والعمل على إزالتها.

وتحرص بلدية الظفرة على تكثيف جهودها التوعوية في كافة مدن المنطقة وتشمل مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، حيث تواصل تنفيذ زيارات التفتيش والتوعية على أحواض السباحة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ونشر وتعزيز الوعي الصحي لدى أفراده والتأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات والتشريعات التي تضمن جودة المياه.

زيارات تفتيشية

نفذت البلدية زيارات تفتيشية على الورش الصناعية بمختلف مدن منطقة الظفرة لضمان أمن وسلامة وصحة العاملين، والتأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات والتشريعات، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع وتعزيز الوعي الصحي لدى العاملين.

كما تنفذ البلدية ممثلة بفريق التواجد البلدي زيارات توعية وتفتيش لرصد المشوهات وإزالتها وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتوعية الجمهور والمشاركين بأهمية المحافظة على المظهر العام والتخييم الآمن، والمحافظة على البيئة وتطبيق معايير الصحة والسلامة واستخدام وسائل الطاقة غير الملوثة للبيئة.