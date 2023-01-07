235 بحثاً لشرطة دبي لتعزيز العمل الأمني

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس علماء شرطة دبي عن إعداد ونشر 235 بحثاً علمياً لموظفي الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وفقاً لمنصة «اسكوبس» التي تعتبر أفضل المنصات لرصد الأبحاث المُحكمة، إذ ساهمت الأبحاث في تعزيز منظومة العمل الأمني واستشراف المستقبل في الخدمات والإجراءات الشرطية.

وأكد العقيد هشام السويدي، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، الحرص على تعزيز ثقافة البحث العلمي في شرطة دبي، بهدف تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي.

وأوضح أهمية نشر البحوث العلمية التي تساهم في جعل شرطة دبي خصوصاً ودبي عموماً من بين المدن الأفضل في مجال المنشورات وإنتاجية البحوث على المستوى العالمي، لافتاً إلى أن شرطة دبي تحرص على عقد ورشة عمل لموظفي الإدارات العامة ومراكز الشرطة حول كيفية كتابة ورقة علمية يمكن نشرها في مجلة مختصة بطريقة حرفية. وأضاف أن مجلس العلماء يعمل على الأدوات والمعلومات التي تساعد العلماء في تحويل نتائج البحوث إلى منشورات في المجلات العلمية المُحكمة، وفق مراحل إجراء البحث العلمي السليم.

وأكد أن معظم الأبحاث لشرطة دبي تناولت المواضيع العلمية الحديثة في مجال توفير الأمن والأمان التي تعتبر من الاحتياجات الرئيسية التي يطلبها أي مجتمع لتعزيز استقراراه وسلامته.