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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
7 يناير 2023 17:29

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً مع فرصة سقوط أمطارعلى بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:12 والثاني عند الساعة 48:03 والجزر الأول عند الساعة 20:46 والجزر الثاني عند الساعة 07:45.
ولفت إلى أن بحر عمان سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:40 والثاني عند الساعة 23:32 والجزر الأول عند الساعة 16:38 والثاني عند الساعة 05:24 .

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