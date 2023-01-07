تعمق المنخفض الجوي وأمطار الخير تعم الدولة

دعا المركز الوطني للأرصاد قائدي المركبات للقيادة بحذر أثناء سقوط الأمطار، كما دعا المركز الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب ارتياد تجمعات المياه والأودية، حيث هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق الدولة، حيث أدى امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى تكون سحب ركامية يصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار. وأشار تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد إلى وجود حالة جوية ممتدة خلال الفترة من الثلاثاء إلى اليوم السبت 7 يناير 2023، حيث تتأثر المنطقة بامتداد تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا، مصاحباً معه تدفق كميات مختلفة من السحب على شكل موجات، مع امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على فترات، يصاحبه سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، تمتد إلى بعض المناطق الشرقية. ولفت المركز في تقريره إلى بداية تعمق المنخفض أمس الجمعة، واليوم السبت، إذ يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة، حيث يستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، مع البرق والرعد أحياناً، خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح وتكون قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة، ويضطرب البحر أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان، خاصة مع السحب. وشملت مناطق الهطول في أبوظبي سيح شعيب وكورنيش أبوظبي، وغنتوت، وحقل ارزنة، وحقل أم الشيف، وجزيرة السعديات. وفي الظفرة هطلت على براكة، والسلع، وجزيرة دلما، وغياثي، والرويس. وفي دبي هطلت على جبل على، وراس الخور، وعود ميثاء، وسيح السلم. لهباب، وشارع الإمارات، القرية العالمية، وفي الشارقة هطلت على خورفكان، وواسط، ودبا الحصن، والغبيبة، الخان، السيوح، الرجمانية، مويلح. وفي رأس الخيمة هطلت أمطار على جبل جيس، وشعم، والجزيرة الحمراء، وحبحب، والرمس، وشوكة، وفي الفجيرة هطلت على مربح، وطريق الطويين الظيت، وضدنا، والعقة، ودبا الفجيرة، وسكمكم، ومدينة الفجيرة، وميناء الفجيرة، والفرفار، وجبل الحبن، كما هطلت أمطار على أم القيوين، وعجمان والنعيمية، والروضة، والياسمين.
والطقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم، يتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، خاصة على السواحل وبعض المناطق الشمالية والشرقية - تميل درجات الحرارة للانخفاض. وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25، تصل إلى 55 كم/س. والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية نهاراً. وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25، تصل إلى 40 كم/س. وحالة البحر متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.