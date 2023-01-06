«صحة أبوظبي» تُعلن بدء التقديم لبرامج التعليم الطبي 2023

منى الحمودي (أبوظبي)

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، البدء بتسلم طلبات الالتحاق في برامج الامتياز، الإقامة والزمالة ابتداءً من 1 فبراير 2023 حتى 31 مارس 2023، وذلك لخريجي تخصص الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة في إمارة أبوظبي.

وأوضحت الدائرة أن برامج التعليم الطبي للعام 2023 لخريجي تخصص الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة ستقدم في أكثر من 28 منشأة صحية معتمدة للتدريب من قبل الدائرة في إمارة أبوظبي، وتشمل أكثر من 50 برنامجاً تدريبياً معتمداً.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة بأبوظبي: «إن الارتقاء بمهارات وكفاءات المهنيين الصحيين في أبوظبي هو أولوية رئيسية وجزء لا يتجزأ من جهودنا المستمرة لمواصلة المضي قدماً بجودة القطاع الصحي في الإمارة، وتعزيز مكانته كأحد أكثر النظم الصحية ريادة وتميزاً على مستوى العالم، الأمر الذي يجعلنا حريصين على العمل جنباً إلى جنب مع المنشآت الصحية في الإمارة لتمكينها من توفير بيئة تعليمية متميزة لكوادرها الطبية وضمان رفدها ببرامج التعليم الطبي المستمر والفرص التدريبية المعتمدة من الدائرة والتي تقدم وفق أعلى المستويات العالمية».

وأفادت الدائرة بأن متطلبات برنامج الامتياز وبرنامج الإقامة وبرنامج الزمالة للعام 2023 لخريجي الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، موضحة على الموقع الإلكتروني للدائرة، منوهةً بأنه سيتم تفعيل الرابط الإلكتروني للتقديم بداية من 1 فبراير 2023 وحتى 31 مارس 2023 فقط.

وتعد مدة الحصول على شهادة التخرج ونسخة من كشف العلامات يبين المعدل التراكمي أو النسبة المئوية وإتمام برنامج الخدمة الوطنية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من الذكور أو إبراز شهادة إعفاء من برنامج الخدمة الوطنية، أهم متطلبات برنامج الامتياز 2023 لخريجي الطب البشري وطب الأسنان، بينما يعد امتحان القبول وشهادة التخرج والمعدل التراكمي وشهادة الامتياز والانتهاء من متطلبات التدريب وعمر المتقدم وإتمام أو الإعفاء من الخدمة الوطنية للمواطنين، من أهم متطلبات برنامج الإقامة.

وبالنسبة لمتطلبات برنامج الزمالة، تعتبر شهادة إتمام التخصص والوقت بين شهادة الحصول على شهادة إتمام التخصص وإتمام متطلبات تدريب الإقامة وعمر المتقدم وإتمام أو الإعفاء من برنامج الخدمة الوطنية لمواطني الدولة الذكور من أهم المتطلبات.