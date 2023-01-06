«غرفة دبي» تطلق مجموعة عمل المختبرات ومراكز التشخيص الطبية

دبي (وام)

أطلقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مجموعة عمل المختبرات ومراكز التشخيص الطبية بهدف توحيد صوت الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمتها في توفير مستويات عالمية من الخدمات الطبية التي تعزز مكانة دبي كوجهة للرعاية الصحية والطبابة والسياحة العلاجية. وتستهدف مجموعة العمل الجديدة تعزيز علاقات التعاون والشراكات بين أعضائها ومختلف الأطراف المعنية لتعزيز دور المختبرات الطبية ومراكز التشخيص في دعم المنظومة الصحية والطبية، بما يواكب الخطط الاستراتيجية المتنوعة لإمارة دبي.

وقالت مها القرقاوي، المدير التنفيذي لدعم مصالح قطاع الأعمال في غرف دبي: «يتوقع أن يلعب القطاع الصحي في دبي دوراً مهماً في دعم نمو قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. تأسيس مجموعة العمل الجديدة جاء في وقت مثالي لدعم مختلف الخطط والاستراتيجيات التي أطلقتها دبي لدعم القطاع الطبي بالإمارة.. نحن نؤمن أن مجموعة العمل الجديدة ستلعب دوراً محورياً في دعم قطاع مراكز الرعاية الطبية والتشخيصية في السنوات القادمة».

تصل قيمة سوق الرعاية الصحية في دبي إلى أكثر من 4.63 مليار دولار أميركي سنوياً، وتعتبر مدينة دبي الطبية أكبر منطقة حرة للرعاية الصحية في العالم، في حين يتوقع أن تحقق مبيعات السياحة الطبية في الإمارات معدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.1% خلال الفترة 2021-2025، حسب تقرير لوزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

وقالت الدكتورة علا الجدار، مدير عام مختبرات البرج الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة العمل الجديدة: «يشهد قطاع الرعاية الطبية في دبي والإمارات ازدهاراً ملحوظاً.. وباعتباري أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة العمل الجديدة، يسعدني بدء النقاشات والحوارات مع نظرائي لبحث تعزيز دورنا في دعم القطاع الصحي.. وستشكل مجموعة العمل الجديدة منصة مثالية لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك في قطاعنا، والخروج بحلول عملية وأفكار متجددة للدفع بعجلة نمو القطاع إلى الأمام».

ويندرج إطلاق مجموعة العمل الجديدة ضمن خطط الغرفة لزيادة عدد مجموعات الأعمال التي تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في دبي.. وتضطلع مجموعات الأعمال بتمثيل وحماية مصالح قطاعاتها، وتلعب دوراً مهماً في وضع التوصيات المناسبة لتغيير السياسات والأطر التنظيمية بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية لقطاعات الأعمال التي تمثلها، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، ودعم النمو الاقتصادي. وتخطط غرفة تجارة دبي لزيادة عدد مجموعات العمل التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة إلى 100 مجموعة بحلول مارس 2023.