السبت 7 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شخبوط بن نهيان يبحث تطوير العلاقات مع أنغولا

شخبوط بن نهيان خلال استقباله آداو دي ألميدا (وام)
7 يناير 2023 00:32

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تسيطر على قائمة «العشرة الأغلى»
تعمق المنخفض الجوي وأمطار الخير تعم الدولة

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، معالي آداو دي ألميدا، وزير الدولة المدني لرئيس جمهورية أنغولا الصديقة، يرافقه معالي مارسي لوبيش، وزير العدل وحقوق الإنسان، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أنغولا في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.
من جهته، أشاد معالي آداو دي ألميدا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، وبالتعاون البناء على الصُعد كافة، مؤكداً وجود العديد من الفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

شخبوط بن نهيان
الإمارات
أنغولا
آخر الأخبار
أرشيفية
دنيا
صدمة وحزن بالوسط الفني.. وفاة نجل جورج وسوف
اليوم 07:57
ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
عربي ودولي
ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
اليوم 16:48
«نور الخليج» يسطع في البصرة
الرياضي
«نور الخليج» يسطع في البصرة
اليوم 16:30
«الصيف» يحسم مستقبل جفارديول
الرياضي
«الصيف» يحسم مستقبل جفارديول
اليوم 16:23
«إنجاز» و«طشار» نجما انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
الرياضي
«إنجاز» و«طشار» نجما انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
اليوم 16:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©