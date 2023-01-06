عجمان الرابعة عالمياً للمدن الأكثر أماناً

عجمان (وام)

احتلت إمارة عجمان المرتبة الرابعة عالمياً ضمن قائمة المدن العشر الأكثر أماناً على مستوى العالم، وفقاً لتقرير موقع «نوبيو» الدولي الرسمي لعام 2023، متقدمة مركزين عن النصف الأول من عام 2022، حيث كانت تحتل المرتبة السادسة.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، إن هذا التصنيف المتقدم والمكانة الريادية التي حققتها إمارة عجمان كان نتيجة للاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة الذي ينعكس على الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات.

وأضاف: «إن شرطة عجمان نفذت العديد من المشروعات والمبادرات الأمنية لخفض الجريمة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية». يشار إلى أن موقع «نوبيو» يقدم تقارير دورية رسمية مرتين كل عام لتنافسية 146 دولة و416 مدينة.