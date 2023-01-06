حمدان بن زايد: رئيس الدولة حريص على ترسيخ منظومة الأمن الغذائي

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم المزارعين، وتوفير أشكال الرعاية كافة للقطاع الزراعي لكي ينعم المزارعون ومربو الثروة الحيوانية وفئات المجتمع كافة بالحياة الكريمة باعتبارهم العنصر الفاعل في ترسيخ منظومة الأمن الغذائي والحيوي.

وأثنى سموه على الجهود والمبادرات التي تقوم بها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من أجل تحقيق استدامة القطاع الزراعي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية. كما أشاد سموه بالخدمات التي تقدمها الهيئة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية لتحفيزهم على تبني أفضل الممارسات الزراعية، بالإضافة إلى جهود ومبادرات تمكين المزارعين والمنتج المحلي، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين والمربين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر النخيل بأبوظبي، سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. وتعرف سموه خلال اللقاء على المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الهيئة، وما يتم تنفيذه في منطقة الظفرة، ومنها مشروع تطوير وتحديث القطاع الزراعي في جزيرة دلما، وإنشاء مستشفى بيطري على أعلى مستوى لخدمة مربي الثروة الحيوانية في المنطقة.

واطلع سموه على مبادرة سوق المزارعين في منطقة الوثبة، والذي تديره شركة سلال، معتبراً أنها نموذج للمبادرات التي تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمساهمتها في تمكين المزارعين، وخلق منافذ لتسويق المنتج المحلي، بالإضافة إلى إنعاش حركة التجارة الداخلية، وتنمية وازدهار الزراعة، ودعم الأمن الغذائي.

كما تعرف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على التوجهات المستقبلية لتنويع الإنتاج الزراعي، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، لضمان وفرة وسلامة الغذاء، وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد.

واطلع سموه أيضاً على منظومة الشراكة الفاعلة التي تقيمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مع القطاع الخاص، حيث تعمل الهيئة على الاستفادة من الخبرات العالمية المتوافرة لدى القطاع الخاص ومنتجي الأغذية والأعلاف في تعزيز سلسلة التوريد وتمكين إنتاج الغذاء المستدام. من جانبه، توجه سعيد البحري العامري بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يعمل الجميع تحت قيادة سموه الحكيمة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وضمان سلامة الغذاء في إمارة أبوظبي. حضر اللقاء، أحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة.

شكر وتقدير

توجه مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لدعم سموه لجهود التنمية المستدامة، مؤكداً أن الجهود المبذولة كافة من قبل الهيئة لتطوير واستدامة القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، يعود الفضل فيها للمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتوجيهات سموه بضرورة إرساء منظومة محفزة على الريادة والابتكار في مجال الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، وتمكين الصناعات الغذائية وسلاسل التوريد في إمارة أبوظبي.