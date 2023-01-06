شرطة الشارقة جاهزة للمنخفض الجوي المرتقب

الشارقة (وام)

استعرضت اللجنة التنفيذية لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، خلال اجتماعها أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، استعداداتها وجاهزيتها لاحتواء المنخفض الجوي المرتقب الذي ستشهده إمارة الشارقة والمدن التابعة لها.حضر الاجتماع؛ العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد د. علي أحمد أبو الزود، نائب مدير عام العمليات المركزية، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص بالقيادة والشركاء الاستراتيجيين وممثلي الهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية في الشارقة. وناقش الاجتماع جاهزية فرق العمل ودورها في تعزيز الأمن والحماية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات خلال الفترة التي ستتأثر بها الدولة بالمنخفض الجوي، ووجهت اللجنة الجمهور بتوخي الحذر واتباع الإرشادات التي تضمن سلامتهم وسلامة الآخرين، وعدم ارتياد الشواطئ والبحر ومناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.

وبحث الاجتماع عدداً من الإجراءات والتدابير الوقائية التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة للحد من تداعيات الحالة الجوية، وتخفيف آثارها، متمثلة في تعاون جميع فئات المجتمع مع الجهات المختصة لتحقيق الأهداف المنشودة.