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إنجاز 3 حدائق متعددة الاستخدامات في ليوا

تصاميم تراعي تنوع الأنشطة الرياضية والترفيهية والمناظر التجميلية (من المصدر)
7 يناير 2023 00:32

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أنجزت بلدية منطقة الظفرة مشروع ثلاث حدائق مصغرة متعددة الاستخدامات بمدينة ليوا؛ بهدف توفير حدائق متعددة الأنشطة قريبة من الأحياء السكنية في مدن منطقة الطفرة كافة، انطلاقاً من دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وفقاً لتصاميم تراعي تنوع الأنشطة الرياضية والترفيهية والمناظر التجميلية، وبمعايير الاستدامة لخلق مستوى عالٍ من الراحة، مع مراعاة متطلبات أصحاب الهمم في مداخل ومخارج الحدائق، وتوفير الألعاب التي تتناسب معهم. 
ويتضمن المشروع إنشاء حديقة أحياء في محضر السبخة بمساحة 1700 متر مربع، تحتوي ملعب متعدد الاستخدامات يخدم فئة الشباب، ومجمع ألعاب أطفال بمظلات وأرضيات مطاطية، بالإضافة إلى أسوار ديكورية وأسوار خارجية لزيادة مستوى الأمان لمرتادي الحديقة، وممشى حول الحديقة لممارسة رياضة المشي، وأعمال التجميل الطبيعي بنباتات البيئة المحلية ومناطق عشب طبيعي وإنشاء شبكة ري تحت سطحي للمسطحات الخضراء.

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وتم إنشاء مجمع ألعاب أطفال مظلل وبأرضيات مطاطية بمساحة دائرية تزيد على 700 متر مربع في محضر المارية الغربية، يحتوي على سور ديكوري لزيادة مستوى الأمان والسلامة لمرتادي المجمع، وتم تزويد مناطق الألعاب بكشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.
كما تم إنشاء مجمع ألعاب أطفال مظلل وبأرضيات مطاطية بمساحة 500 متر مربع في محضر الحويتين، يحتوي على سور ديكوري، وكشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية. ويأتي المشروع ضمن عدد من مشاريع البنية التحتية التي تنفذها بلدية منطقة الظفرة، وفقاً لتصاميم تراعي تنوع الأنشطة الرياضية والترفيهية والمناظر التجميلية ومعايير الاستدامة. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على مواصلة أعمال تطوير وتحسين الحدائق العامة وحدائق الحارات والمسطحات الخضراء التي تنفذها على مستوى مدن المنطقة.
وتتعدد أنشطة الحدائق التي تتوسط الأحياء السكنية في مناطق متفرقة في مدن الظفرة، وتم تنفيذها وفق معايير الاستدامة والتنوع والبعد عن التقليدية، لتوفير أفضل الخدمات للمجتمع المحلي وزوار المنطقة.

يذكر أن إجمالي عدد الحدائق والملاعب بمدن منطقة الظفرة يبلغ 94 حديقة وملعباً لتوفير مرافق مجتمعية وترفيهية إضافية تحتوي على أنشطة رياضية وترفيهية تشجع على ممارسة المشي والجري والرياضات الأخرى.
يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة. وحماية البيئة والمحافظة عليها، وتحسين جودة التهوية وجمال المدن، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء وترشيد استهلاك المياه لاستدامة الموارد الطبيعية، وذلك من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية، مع التركيز على أشجار الغاف.

الظفرة
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