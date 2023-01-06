دراسة 215 بئراً وموقعاً للمياه في الفجيرة

العين (الاتحاد)

يجري فريق بحثي من المركز الوطني للمياه والطاقة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع نظيره من مركز الفجيرة للبحوث وهيئة الفجيرة للبيئة، بعض الدراسات التي تخص مصادر المياه وتقييمها بإمارة الفجيرة، وذلك ضمن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.

وتفقد الفريق البحثي أكثر من 215 بئراً وموقعاً حقلياً، ومن المتوقع أن تُثمر هذه الدراسات والأبحاث عن تقييم كامل لمصادر المياه في إمارة الفجيرة.

وأكد الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة، أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة البحثية لاستدامة الموارد المائية في الدولة وفي المنطقة، لذا تقوم الجامعة بدعم هذا المشروع البحثي الذي يقوم به المركز الوطني للمياه والطاقة والممول من مركز الفجيرة للأبحاث، كما حدّدت الجامعة المياه كأولوية استراتيجية بحثية للخطة الاستراتيجية 2023-2026، وتعمل الجامعة على تمكين البحث العلمي للمساهمة في التنمية من خلال البنية التحتية وبرامج التمويل المختلفة، وترتبط البرامج البحثية بالبرامج الأكاديمية، وذلك لتعزيز المخرجات البحثية وربطها بالاحتياجات المجتمعية.

وقال الدكتور محسن شريف، مدير المشروع: «إن المركز يُسهم بطريقة فعّالة في عمل الدراسات ووضع الحلول التي تساهم في استدامة المصادر المائية والحفاظ على البيئة».

وأضافت الدكتورة دلال الشامسي، مدير المركز الوطني للمياه والطاقة بالجامعة: «إن هذه الزيارة الميدانية تأتي ضمن سلسة زيارات للموقع لضمان الوصول إلى النتائج المرجوّة من المشروع البحثي».

وأكد الدكتور فؤاد الأمغاري، مدير مركز الفجيرة للبحوث، أهمية هذا البرنامج لتكوين الأطر الشابة في إمارة الفجيرة في مجال المياه والطاقة.

فيما أكدت أصيلة المعلا، مدير هيئة البيئة للفجيرة، أن هذا المشروع يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لإمارة الفجيرة التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية وتطوير البيئة المستدامة.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للمياه والطاقة هو مركز بحثي تابع لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ويقدم مزيجاً من البحث العلمي التطبيقي ودراسات تقييم الأثر البيئي والاستشارات في مجالات استدامة موارد المياه والطاقة.

ويهدف المركز إلى تقييم ودعم المعلومات المتعلقة بالمياه والطاقة في الدولة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والهيئات الوطنية والمحلية، من خلال تحليل المعلومات والإحصائيات وإجراء البحوث العلمية لتعزيز عملية اتخاذ القرار، ولتحقيق استدامة مصادر المياه والطاقة في الدولة.