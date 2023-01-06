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شرطة أبوظبي تستعرض دور «حصنتك» في تعزيز الإجراءات الوقائية

فحص نظام «حصنتك» في إحدى المنشآت (أرشيفية)
7 يناير 2023 00:32

أبوظبي (وام) 

استعرضت شرطة أبوظبي دور نظام «حصنتك» في تعزيز الإجراءات الوقائية وسلامة المجتمع عبر برنامج «بلادنا أمانة»، والذي يبث في إذاعة إف إم أبوظبي، وهو منظومة حديثة مبتكرة للإنذار بالحرائق في المنازل والمنشآت في الدولة.
وأكد الرائد مهندس يوسف سيف الكعبي، من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن قطاع الحماية المدنية في الهيئة يسهم بدور كبير في تطبيق القرارات المهنية بإلزام المباني والمنشآت بتطبيق تدابير الوقاية والسلامة من خلال توفير متطلبات دليل الإمارات لحماية الأرواح والممتلكات 2018 في المباني والمنشآت في إمارة أبوظبي، ومن خلال إصدار تراخيص استيفاء هذه المباني والمنشآت للاشتراطات المطلوبة بعد الكشف والتفتيش الميداني عليها من المختصين في القطاع، والتأكد من تطبيقها للإجراءات المطلوبة.

وأشاد الكعبي بتعاون الجهات المحلية المعنية بإصدار تراخيص البناء وتراخيص مزاولة الأنشطة التجارية مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني في الإمارة، موضحاً أنه، وبوجود هذا التعاون، تضمن الهيئة توفير منظومة وقاية وسلامة فعالة في جميع منشآت ومباني إمارة أبوظبي، بما يعزز توفير بيئة آمنة وداعمة للاستثمار والمستثمرين.
وأشار إلى أن توفير منظومة آمنة لاشتراطات الوقاية والسلامة في المباني، يتطلب توفير متطلبات أساسية ومختلفة، أهمها التقدم بطلب إصدار ترخيص منشأة أو مبنى من خلال برنامج إجراءات الوقاية والسلامة الاتحادي، وتوفير جميع المستندات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين، ومن ثم تعتمد هيئة أبوظبي للدفاع المدني الشركة المختصة بالأعمال الميدانية المطلوبة، ومن ثم يتابع مفتشو الهيئة مهامهم في التأكد من مطابقة ما تم تنفيذه وفقاً للإجراءات المطلوبة، وتقع على مالك المبنى أو من هو في حكمه مسؤولية استيفاء المباني والمنشآت للاشتراطات المعتمدة.

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من جهته، أوضح النقيب خالد إبراهيم المرزوقي، من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن «حصنتك» عبارة عن نظام مراقبة ذكي يعمل على مدار الساعة بهدف حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات من خلال تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة، ويتم تركيب أجهزة الإنذار وفقاً للنظام على جميع المباني والمنشآت وربطها إلكترونياً في نظام كشف الحريق.
وذكر أن الإنذارات التي يتلقاها النظام قد تكون إما إنذار حريق أو إنذار أعطال، ويقوم النظام بتحليل «الإنذار» لحظة وصوله، ومن ثم يتم توجيهه إلى أقرب مركز دفاع مدني في حال كان إنذار حريق، أما في حالة كان الإنذار لعطل، فيتم التواصل مع شركة الصيانة بالمبنى الوارد منه الإنذار لحل المشكلة.

من ناحيتها، قالت حنان حسن البناي، من شركة إنجازات لنظم البيانات، إن نظام حصنتك يتكون من شقين، أحدهما للمنازل والثاني للمباني، ويحقق النظام في الحالتين رؤية واحدة وهي جعل الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة وحماية الأرواح والممتلكات.  وأشارت إلى آلية الاشتراك في نظام حصنتك الخاص بالمباني والمنشآت التجارية من خلال الموقع الإلكتروني للنظام أو موقع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وأيضاً التواصل مع «مركز اتصال حصنتك» على الهاتف 800333363 وبالإمكان زيارة مراكز «تسهيل» للإجراء نفسه.

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