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5 حملات لمنشآت كي وغسيل الملابس في رأس الخيمة

محل لكي وغسيل الملابس (من المصدر)
7 يناير 2023 00:32

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) 

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نفذت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة 5 حملات ميدانية تفتيشية على محال كي وغسيل الملابس، وذلك خلال العام الماضي للتأكد من تقيدها باشتراطات الصحة العامة كافة.
قالت شيماء الطنيجي، مدير الإدارة، إن الإدارة وجهت 5 حملات ميدانية قام بها المفتشون بزيارة كافة محال كي وغسيل الملابس للتحقق من التزامها باشتراطات الصحة العامة، والعمل على دعوتها مواصلة تطبيقها وتجنب الإخلال بها لتفادي اتخاذ الإجراءات المتبعة بحقها.
وذكرت أن تلك الحملات التي قام بها قسم الرقابة الصحية والبيئية في الإدارة، تم خلالها تحرير عدد من المخالفات والتي جاءت نتيجة وجود عمال من دون بطاقات صحية، وعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية، منها استبدال الأثاث المتهالك وتوحيد زي العاملين والالتزام بالنشاط المصرح به، فضلاً عن عدم الاهتمام بترتيب المنشأة وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا من حيث لبس الكمامات أثناء العمل.
وأكدت أن الإدارة ستواصل، خلال هذا العام، وبعد رصدها هذه النوعية من الملاحظات والمخالفات، جهودها لرفع مستوى الوعي لدى كافة العاملين في تلك المنشآت للعمل على تطبيقها كافة الاشتراطات التي وجب العمل بها، من أجل تقديم أفضل أنواع الخدمة للجمهور المستهلك بالمستوى المطلوب وبكفاءة عالية، والابتعاد عن تكرار رصد مثل تلك المخالفات التي قد تعرضهم إلى المساءلة القانونية وتوجيه الإنذارات والغرامات المترتبة عليها بحسب النظم المتبعة في دائرة البلدية.

بلدية رأس الخيمة
الإمارات
رأس الخيمة
الصحة العامة
شيماء الطنيجي
الحملات التفتيشية
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