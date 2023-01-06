«جمارك» وشرطة دبي تبحثان مجال التدريب الحكومي

دبي (وام)

بحثت جمارك دبي وشرطة دبي سبل التعاون في استثمار مهارات الموظفين بين الجهتين ومجالات التطوير والتدريب المنصوص عليها في الاتفاقية المسبقة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال جمارك دبي، وفداً من شرطة دبي، حيث شارك في الاجتماع من جمارك دبي محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، وأحمد الحوسني، مدير أول التدريب والتطوير، وخالد العلي، مدير أول التعلم والتطوير، وعوض فرج، مدير أول التدريب الجمركي، وأسماء أحمد، مدير أول إدارة البرامج التدريبية، فيما ضم وفد شرطة دبي العميد أحمد محمد مرداس، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، العقيد مروان محمد سنكل، مدير مركز دبي لأمن الطيران، المقدم سليمان العامري، مدير إدارة تصميم وتطوير البرامج، والملازم مجدي لاهب محمد، رئيس قسم الشراكات التدريبية.

كما تم التطرق في الاجتماع إلى سلاسة الإجراءات بين الطرفين فيما يختص بالأمور التدريبية من تبادل المحاضرين، وتطوير العملية التدريبية، وطرح برامج جديدة للمناقشة تختص بجوانب العمل الحكومي المشتركة، فيما عرض وفد شرطة دبي آخر المستجدات والتحديثات التي طرأت على برنامج استثمار المواهب والمعني بتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم.

وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بجمارك دبي، إن الدائرة تحرص من خلال تلك الزيارات على دعم علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها وبناء علاقات فعّالة ذات قيمة مضافة، تسهم في تعزيز السمعة المؤسسية للدائرة لضمان تبادل المعرفة المؤسسية، حيث بات هذا التعاون من الأساسيات في خطة عمل الدائرة.