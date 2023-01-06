11 فئة من أصحاب الهمم يمكنها التسجيل في «إمسات»

دينا جوني (دبي)

حددت وزارة التربية والتعليم فئات أصحاب الهمم الذين يمكنهم التسجيل في اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، موضحة أنهم يندرجون تحت 11 فئة هي: الإعاقة الذهنية، وصعوبات التعلّم المحددة، واضطراب طيف التوحّد، واضطراب نقص الانتباه والنشاط الزائد، واضطرابات التواصل، والإعاقة السمعية-البصرية، والاضطرابات النفسية والانفعالية، والإعاقة الجسدية، والإعاقة المتعددة.

وشرحت الوزارة في الدليل الخاص باختبار الإمارات القياسي والذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، كيفية تقديم الطلبة أصحاب الهمم للاختبار، موضحة أنه بإمكان المرشدين الأكاديميين في المدارس الحكومية أو المنسقين مساعدتهم في تقديم طلبات التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالاختبار، حيث يتم تسلم تلك الطلبات من قبل اللجنة الفنية في إدارة التربية الخاصة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

ويقدّم الطلبة أصحاب الهمم بمساعدة المرشدين الأكاديميين في المدارس الحكومية أو المنسقين، طلبات التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالاختبار، ويتم تسلم تلك الطلبات من قبل اللجنة الفنية في إدارة التربية الخاصة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وشرحت الوزارة أنه يكون أمام اللجنة أربع خيارات تجاه الطلبات المقدّمة، إما إعفاء الطالب من التقدم للاختبار بناء على التقارير المرسلة وقرار اللجنة المختصة، أو رفض الطلب وتحويل الطالب كطالب عادي لتأدية الاختبار حسب الحالة وقرار اللجنة المختصة، أو اعتماد الطالب كأصحاب همم لأداء الاختبار وفق المعايير والمواءمات المتاحة مثل إعطاء وقت إضافي للطالب وتكبير الخط على الشاشة، أو أن يكون الطلب غير مكتمل، فتعيده اللجنة لاستكمال المتطلبات الخاصة بعد التواصل مع منسّق المدرسة لإرفاق النواقص وتحديث الملف على النظام.

وأضافت أنه لا يتم إرسال رابط التفعيل للطالب إلا بعد اتخاذ اللجنة للقرار المناسب، حسب الحالات المسجّلة. وتبلّغ اللجنة قرارها من خلال بريد إلكتروني يصل للطالب والمنسّق في المدرسة، وعلى الطالب مراعاة المتطلبات الخاصة بالقبول الجامعي والتواصل مع مؤسسات التعليم العالي.

وأكدت الوزارة أن التسجيل في «إمسات» كأصحاب همم لا يعني أنه تم قبول طلب الإعفاء من الاختبار، وإنما تسجيل الطالب لاتخاذ الإجراء المناسب، لافتة إلى أنه على منسق المدرسة إبلاغ أولياء الأمور والطلبة بذلك، وإرفاق نموذج من التقرير الخاص بالقدرات الأكاديمية للطالب، بالإضافة إلى التقرير النفسي والطبي للطالب.

وعددت الوزارة صلاحيات المنسقين داخل المدارس وهي تسجيل الطلبة على منصة «إمسات»، وإجراء التعديلات على معلومات الطلبة، والتأكد من تسلم روابط التفعيل لجميع الطلبة، وإعادة إرسال رابط التفعيل للطالب في حال عدم تسلمه، وطباعة شهادة الطالب، والاطلاع وتحميل نتائج الطلبة لكل جلسة اختبارية، وتفعيل حسابات الطلبة، ويشمل ذلك الطلبة معيدي السنة الدراسية، ومتابعة حالة طلب أصحاب الهمم، وتحميل تقرير اختبار الإمارات القياسي الصادر للمدرسة، والفيديو التوضيحي الخاص به.

و«إمسات» عبارة عن مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية، لقياس وتقييم أداء الطلبة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتطبق تلك الاختبارات على مجموعة من المراحل الدراسية في مراكز الاختبارات في الوزارة ومراكز الاختبارات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي أو في مختبرات الحاسوب المنتشرة في المدارس حسب الفئة المستهدفة من الاختبار.