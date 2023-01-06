«يوم في حياتي» بـ«اجتماعية الشارقة»

الشارقة (وام)

نظمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، زيارة ميدانية لمجموعة من ذوي الإعاقة من مستفيدي الخدمات الاجتماعية شملت مقرها الرئيسي والأفرع التابعة لها، وذلك ضمن برنامج التدريب الميداني «يوم في حياتي» الذي يتم بالتنسيق مع عدد من الجهات لدمج ذوي الإعاقة في عدد من الوظائف الملائمة كتدريب لمدة يوم واحد يخوض فيها تجربة العمل الحي لهذه الفئة التي تراوحت أعمارهم بين 13-18 من طلبة المدارس.

وقالت مها آل علي مديرة الاتصال الحكومي بالدائرة، إن الوفد زار إدارات الدائرة وصولا إلى إدارة الاتصال الحكومي حيث زار الاستديو الخاص بالتسجيل والتصوير، وتعرف من فريق العمل على أساسيات التصوير الفوتوغرافي والإنتاج المرئي وتقنيات العمل الفني، كما أتيحت لهم الفرصة بالتصوير واستخدام الكاميرات والمونتاج والتوزيع الضوئي وإضافة المؤثرات الصوتية بالتجربة العملية.

من جانبها، قالت علياء الزعابي مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية، إن هذه المبادرة تأتي ضمن «طرح خدمات للمعاقين وذويهم لضمان العيش الكريم»، ولدمجهم في محيطهم الاجتماعي، حيث انطلقت المبادرة بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، وتستمر لغاية 25 يناير الحالي، كمرحلة أولى، يليها مراحل لاحقة ويتم خلالها مراعاة دمج حالات ذوي الإعاقة حسب كل برنامج وتوفير حافلة مناسبة للفئة المشاركة في البرنامج، كما تم توفير هدايا تذكارية لكل المشاركين بعد الانتهاء من البرنامج.

وأضافت أن الهدف من هذه البرامج التركيز على عدد من فئات المجتمع مثل ذوي الإعاقة للعمل على دمجهم مع أفراد المجتمع وإشراكهم في عدد من البرامج والفعاليات التي يتم من خلالها تعزيز التواصل الإيجابي فيما بينهم، وتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الملائمة للفئة من منتسبي الدائرة في كل من خدمات الرعاية المنزلية وإدارة المساعدات الاجتماعية، وذلك بمعدل برنامج واحد أسبوعياً.