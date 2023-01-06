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أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة

أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة
6 يناير 2023 19:43

إبراهيم سليم (أبوظبي )
شهدت أبوظبي ومناطق متفرقة من الدوله هطول أمطار متفاوتة الشدة،وتكون سحب ركامية يصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والاتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً.
 ودعا المركز الوطني للأرصاد قائدي المركبات للقيادة بحذر أثناء سقوط الأمطار، كما دعا المركز الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب ارتياد تجمعات المياه والأدوية. وشملت مناطق هطول الأمطار، رأس مشيريب، ومكاسب، والحمرا، والغويفات والسلع  والرويس وطريف في منطقة الظفرة، وعلى جزيرة أبوظبي ومصفح ، وساس النخيل، وشاطئ الراحة، وجزيرة ياس والشامخة  ومطار أبوظبي الدولي، ومطار البطين، بأبوظبي، كما هطلت على طريق ناهل سويحان بالعين، كما هطلت على مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، ومطار الشارقة الدولي كما شملت مناطق هطول الأمطار ضدنا بالفجيرة، وكذلك جريان وادي غليلة وشعم وحلحل في رأس الخيمة.

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تعمق المنخفض الجوي وأمطار الخير تعم الدولة

وهبت رياح شمالية شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها 40 كم في الساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي ويصل ارتفاع الموج 7 أقدام بالعمق، علماً بأن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم بلغت 8.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وأشار تقرير مسبق صادر عن المركز الوطني للأرصاد إلى وجود حالة جوية ممتدة خلال الفترة من الثلاثاء  إلى السبت 7 يناير 2023 ، حيث تتأثر المنطقة بامتداد تيار هوائي من الغرب في طبقات الجو العليا مصاحباً معه تدفق كميات مختلفة من السحب على شكل موجات مع امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي  ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على فترات يصاحبها سقوط أمطارعلى الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية تمتد على بعض المناطق الشرقية.
 ولفت المركز في تقريره إلى بداية تعمق المنخفض اليوم الجمعة، وغداً  السبت، إذ يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا مصاحباً معه كتلة هوائية باردة حيث يستمر تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة، يتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً خاصة على السواحل والمناطق الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.
كما تنشط الرياح وتكون قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة.. كما يضطرب البحر أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع السحب.

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