"خليفة الإنسانية" تدعم وتجهز مستشفى حريب في محافظة مأرب اليمنية

دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مشروع دعم وتجهيز مستشفى حريب في محافظة مأرب، وذلك في إطار جهود المستشفى لدعم القطاع الصحي لتأمين رعاية صحية متميزة للشعب اليمني ومساعدته على تجاوز التحديات الصعبة التي يواجهها على المستويات المختلفة.

تأتي مبادرة دعم المستشفى في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لتحديث وتطوير المنظومة الصحية في اليمن.

وسيكون لهذا الدعم الأثر الكبير في تحسين جودة الرعاية الصحية في إطار الدور الذي تقوم به مؤسسة خليفة الإنسانية على الأرض اليمنية من خلال الدعم الشامل للمنظومة الصحية من ترميم وتجهيز المستشفيات بالمستلزمات الصحية، ورفدها بالكوادر والتخصصات الطبية لضمان سير عملها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين اليمنيين.

واجتمع نادر عبدالرحمن الملا، ممثل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مع ممثلين عن السلطة المحلية ومكتب الصحة بالمديرية ومدير مستشفى حريب ، فيما أعربت السلطة المحلية في مديرية حريب عن شكرها للدعم والجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مؤكدة أن هذا الدعم سيشكل نقلة نوعية للارتقاء بالقطاع الصحي في المديرية.