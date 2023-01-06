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الإمارات

وصول الدفعة الثانية من المساعدات الإماراتية لأوكرانيا

وصول الدفعة الثانية من مولدات الكهرباء المنزلية ضمن المساعدات الإماراتية لأوكرانيا
6 يناير 2023 18:39

أبوظبي (وام) 

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وصلت العاصمة البولندية وارسو طائرة مساعدات إماراتية تحمل على متنها الدفعة الثانية من مولدات الكهرباء المنزلية، للمساهمة في توفير الطاقة لمنازل المدنيين الأوكرانيين، وتخفيف الآثار المعيشية الصعبة للأسر المتضررة من الأزمة في أوكرانيا.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن تقديم 2500 مولد كهربائي للمدنيين المتضررين نتيجة للأزمة المستمرة في أوكرانيا، والتي أدت إلى تأثر البنية التحتية للطاقة وحدوث انقطاعات في التيار الكهربائي، وذلك لمساعدتهم على مواجهة ظروف الشتاء القاسية، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من المولدات والبالغة 1200 مولد خلال الشهر الماضي وتم استكمال المتبقي من المولدات الكهربائية أمس.
وتأتي هذه المساعدات ضمن المساعدات الإغاثية الإنسانية التي خصصتها دولة الإمارات إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.
وتنطلق المساعدات الإماراتية المتواصلة لأوكرانيا من نهج دولة الإمارات وسعيها لتقديم المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة، وفي إطار التزامها الأخلاقي اتجاه شعوب العالم المتضررة في مناطق النزاع. تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات بادرت منذ بداية الأزمة في التخفيف عن المتضررين منها، حيث قامت مسبقاً بتسيير نحو 8 طائرات تحمل على متنها 360 طناً من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وبلغاريا، وذلك استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من أوكرانيا، كما قامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي وبالتعاون مع المنظمات الدولية في المدينة بإرسال 124 طناً تشمل إمدادات إغاثية ومعدات الإيواء.

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