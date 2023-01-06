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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
6 يناير 2023 18:10

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب.
الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.
الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:38 والمد الثاني عند الساعة 21:03 والجزر الأول عند الساعة 20:19 والجزر الثاني عند الساعة 07:10.
بحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 23:04 والجزر الأول عند الساعة 16:05 والجزرالثاني عند الساعة 04:52.

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