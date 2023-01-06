السبت 7 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إمارة عجمان الرابعة عالمياً ضمن قائمة المدن العشر الأكثر أماناً على مستوى العالم

إمارة عجمان الرابعة عالمياً ضمن قائمة المدن العشر الأكثر أماناً على مستوى العالم
6 يناير 2023 17:28

احتلت إمارة عجمان المرتبة الرابعة عالمياً ضمن قائمة المدن العشر الأكثر أماناً على مستوى العالم وفقاً لتقرير موقع Numbeo الدولي الرسمي للعام 2023، متقدمة مركزين عن النصف الأول من العام 2022 حيث كانت تحتل المرتبة السادسة.
وقال سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان إن هذا التصنيف المتقدم والمكانة الريادية التي حققتها إمارة عجمان كان نتيجة للاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لتعزيز الأمن والأمان في الإمارة الذي ينعكس على الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات.
وأضاف سعادته أن شرطة عجمان نفذت العديد من المشروعات والمبادرات الأمنية لخفض الجريمة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
يشار إلى أن موقع Numbeo يقدم تقارير دورية رسمية مرتين كل عام لتنافسية 146 دولة و416 مدينة.

أخبار ذات صلة
عجمان الرابعة عالمياً للمدن الأكثر أماناً
حميد النعيمي: مهرجان محمد بن زايد للهجن مصدر فخر لأبناء الإمارات
المصدر: وام
عجمان
آخر الأخبار
أرشيفية
دنيا
صدمة وحزن بالوسط الفني.. وفاة نجل جورج وسوف
اليوم 07:57
ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
عربي ودولي
ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
اليوم 16:48
«نور الخليج» يسطع في البصرة
الرياضي
«نور الخليج» يسطع في البصرة
اليوم 16:30
«الصيف» يحسم مستقبل جفارديول
الرياضي
«الصيف» يحسم مستقبل جفارديول
اليوم 16:23
«إنجاز» و«طشار» نجما انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
الرياضي
«إنجاز» و«طشار» نجما انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
اليوم 16:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©