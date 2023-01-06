السبت 7 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مدينة إكسبو دبي تمدد فعاليات مدينة الشتاء

مدينة إكسبو دبي تمدد فعاليات مدينة الشتاء
6 يناير 2023 16:35

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن تمديد فعاليات مدينة الشتاء حتى 12 يناير لتنطلق بعدها الاحتفالات بالعام الصيني الجديد في 14 يناير.
ويستمر سوق الشتاء باستقبال الزوار يوميًا من الساعة الثالثة من بعد الظهر وحتى الحادية عشرة مساءً، ويمكن لكل أفراد العائلة زيارة منزل سانتا وممارسة الأنشطة مثل حبل الانزلاق أو التزلج على الجليد، ومشاهدة عرض الميلاد في ساحة الوصل بعد غروب الشمس.
وتبدأ احتفالات رأس السنة الصينية في مدينة إكسبو دبي يوم 14 يناير، حيث يقام العرض الكبير "عام صيني جديد سعيد" وتستمر فعاليات العام الصيني الجديد حتى 28 يناير. ومن المرتقب أن يكون حدث هذا العام الأضخم من نوعه خارج الصين، إذ يضم حوالي 60 عرضاً جماعيًا، وأكثر من 20 موكبًا و 25000 مشارك، ومدينة إكسبو دبي شريك استراتيجي للموكب الكبير "عام صيني جديد سعيد" الذي تستضيفه سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات والقنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي وهلا بالصين، بدعم من وزارة الثقافة والسياحة الصينية.

أخبار ذات صلة
الإمارات تسيطر على قائمة «العشرة الأغلى»
تعمق المنخفض الجوي وأمطار الخير تعم الدولة
المصدر: وام
إكسبو 2020 دبي
الإمارات
آخر الأخبار
أرشيفية
دنيا
صدمة وحزن بالوسط الفني.. وفاة نجل جورج وسوف
اليوم 07:57
«نور الخليج» يسطع في البصرة
الرياضي
«نور الخليج» يسطع في البصرة
اليوم 16:30
«الصيف» يحسم مستقبل جفارديول
الرياضي
«الصيف» يحسم مستقبل جفارديول
اليوم 16:23
«إنجاز» و«طشار» نجما انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
الرياضي
«إنجاز» و«طشار» نجما انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
اليوم 16:22
«العراقي» يعتذر لوفد الكويت
الرياضي
«العراقي» يعتذر لوفد الكويت
اليوم 16:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©