السبت 7 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

فيديو.. شرطة أبوظبي توضح خطورة التجاوز الخاطئ والانحراف المفاجئ

فيديو.. شرطة أبوظبي توضح خطورة التجاوز الخاطئ والانحراف المفاجئ
6 يناير 2023 15:37

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لخطورة التجاوز الخاطئ والانحراف المفاجئ. 

ودعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين إلى تفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، بالإضافة إلى عدم تجاوز أي مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر، واستخدم إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة بتغيير المسار، وتجنب الانحراف المفاجئ، والتأكد من استخدامك للمسار الصحيح في حال الانتقال إلى طريق آخر.

 

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: رئيس الدولة حريص على ترسيخ منظومة الأمن الغذائي
منصور بن زايد يحضر حفل زفاف نجل محمد عبدالله الرميثي

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
أرشيفية
دنيا
صدمة وحزن بالوسط الفني.. وفاة نجل جورج وسوف
اليوم 07:57
ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
عربي ودولي
ألمانيا توصي رعاياها بالتخلي عن الرحلات غير الضرورية إلى الصين بسبب كورونا
اليوم 16:48
«نور الخليج» يسطع في البصرة
الرياضي
«نور الخليج» يسطع في البصرة
اليوم 16:30
«الصيف» يحسم مستقبل جفارديول
الرياضي
«الصيف» يحسم مستقبل جفارديول
اليوم 16:23
«إنجاز» و«طشار» نجما انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
الرياضي
«إنجاز» و«طشار» نجما انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن
اليوم 16:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©