مهرجان الشيخ زايد يوفر شاشات ضخمة لعرض مباريات كأس "خليجي 25"
مهرجان الشيخ زايد يوفر شاشات ضخمة لعرض مباريات كأس "خليجي 25"
6 يناير 2023 14:18
أعلن مهرجان الشيخ زايد عن توفير العديد من الشاشات الضخمة المخصصة لعرض مباريات بطولة كأس الخليج 2023 لكرة القدم "خليجي 25" حيث تغطي شاشات العرض كافة أرجاء المهرجان.
وستمنح شاشات العرض زوار مهرجان الشيخ زايد ومحبي كرة القدم الفرصة لمشاهدة المباريات التي تشارك فيها 8 منتخبات وتستمر حتى 19 من يناير الجاري بعد أن استمتع الزوار بفعاليات عرض مباريات كأس العالم في المهرجان في منطقة الوثبة.
ويستقبل المهرجان زواره يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 مساءً خلال أيام الأسبوع وحتى الساعة 1 صباحاً خلال الإجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع.
وسيتمكن عشاق الكرة المستديرة من تشجيع فرقهم الخليجية المفضلة وسط أجواء المهرجان الرائعة ليمثل وجهة فريدة تستضيف فعاليات ترفيهية متنوعة لجمهور كرة القدم من أنحاء العالم.
وإضافة إلى توفير المهرجان لأساليب جديدة للمشجعين للاحتفال بشغفهم المشترك بلعبة كرة القدم فيمكنهم قبل المباريات وبعدها الاستمتاع بتجربة متميزة تشمل عدداً من أفضل الفعاليات الموسيقية والترفيهية والاطلاع على الثقافة المحلية وتذوق العديد من أصناف المأكولات، وممارسة الألعاب فضلاً عن استكشاف نمط حياة مختلف ضمن مساحة مفعمة بالأجواء الاحتفالية.
كما يتيح مهرجان الشيخ زايد الفرصة أمام كافة فئات الجماهير بمن فيهم هواة كرة القدم والمشجعين المتحمسين وعشاق الموسيقى وهواة الأطعمة والمشروبات والمتطلعين للتعرف على الثقافات العالمية والمهتمين بالثقافة والتراث الاستمتاع بأوقات لا تنسى في بيئة من المرح والتسلية والأجواء الاحتفالية.
يشار إلى أن النسخة الحالية من المهرجان تتضمن آلاف الفعاليات الثقافية والترفيهية حيث يضم المهرجان أحياء شعبية عالمية ومسارح وعروضاً فلكلورية ويستقطب أكثر من 20 ألف مشارك وعارض من حول العالم من خلال أكثر من 4000 فعالية ثقافية وترفيهية عالمية المستوى وأكثر من 750 عرضاً جماهيرياً على مدى أيام المهرجان.
وتنقسم فعاليات المهرجان إلى فعاليات وعروض رئيسة وفعاليات مصاحبة للمهرجان وفعاليات يومية إضافة إلى المسابقات التراثية حيث تبرز الفعاليات الرئيسة في عروض مسارح أجنحة الدول المشاركة والعروض الفلكلورية وعروض نافورة الإمارات وعروض الليزر وعروض الألعاب النارية إضافة إلى المسيرات العالمية وغيرها الكثير.