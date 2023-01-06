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خالد بن محمد بن زايد وزايد بن حمدان بن زايد يزوران مهرجان ليوا الدولي 2023

خالد بن محمد بن زايد وزايد بن حمدان بن زايد يزوران مهرجان ليوا الدولي 2023
6 يناير 2023 11:23

زار كلّ من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، مهرجان ليوا الدولي 2023 الذي يُشرف على تنظيمه نادي ليوا الرياضي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتفقد سموّهما، خلال الزيارة، جانباً من فعاليات المهرجان وأشادا بجهود الجهات المنظمة ونجاحها في إقامة هذه الفعالية البارزة التي تحتفي بتراث الإمارات وتسهم في تعزيز القطاع السياحي للإمارات من خلال توافد أعداد كبيرة من السياح من داخل وخارج الدولة.

ورافق سموّهما خلال هذه الزيارة كل من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، وسعادة سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

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ويحتفي المهرجان بتراث الإمارات ويقدم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والعروض الفنية والموسيقية، كما يوفر المهرجان لعشاق التخييم من الزائرين مواقع للتخييم والاستمتاع بأجمل المناظر الطبيعية في المنطقة، وينظم عدداً من السباقات من ضمنها سباقات السيارات والدراجات النارية وسباقات الهجن والخيول ومسابقات صعود تل مرعب الذي يعد أحد أعلى الكثبان الرملية في العالم. 

ونظراً لنجاح المهرجان والإقبال الكبير عليه من الجمهور الذي توافد بأعداد قدرت بمئات الآلاف منذ انطلاق المهرجان في 16 ديسمبر الماضي، شهدت الدورة الحالية تمديداً لفترة إقامتها أسبوعاً إضافياً لتستمر إلى غاية 8 يناير الجاري، وشهدت أيضاً توسيعاً لنطاق فعالياتها لتشمل قرية ليوا التي تقام فيها مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والترفيهية التي تجذب العائلات وتنال إعجابها، وتتيح لرواد المهرجان والمشاركين فيه الاستمتاع بمشاهدة المنافسات الرياضية وزيارة المحلات التجارية وتذوق أشهى المأكولات العالمية.

المصدر: وام
مهرجان ليوا الدولي
خالد بن محمد بن زايد
زايد بن حمدان بن زايد
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