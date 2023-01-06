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"بلدية أبوظبي" تنظم حملة تفتيشية وتوعوية على صالات ألعاب الأطفال

"بلدية أبوظبي" تنظم حملة تفتيشية وتوعوية على صالات ألعاب الأطفال
6 يناير 2023 11:05

نظمت بلدية مدينة أبوظبي - ممثلة في إدارة الصحة العامة - حملة توعوية ورقابية شاملة استهدفت التأكد من تطبيق صالات ألعاب الأطفال للمعايير والاشتراطات الخاصة بتشغيل هذه المنشآت، وذلك في إطار حرص البلدية على تعزيز صحة وسلامة الأطفال الذين يرتادون هذه المرافق الترفيهية، وتوفير بيئة لعب آمنة، وذات معايير راقية.

وأكدت إدارة الصحة العامة أنه فيما يخص المنشآت التي تمارس أنشطة تشغيل وإدارة صالات الألعاب والتسلية يجب أن تكون داخل المراكز التجارية، أو في مناطق مخصصة لذلك، ومحققة لكافة الشروط الصحية ومعايير الأمان والبيئة السليمة.

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وحرصت البلدية - خلال حملتها التي استمرت خمسة أيام وشملت أبوظبي وضواحيها - على توعية العاملين في صالات ألعاب الأطفال في المراكز التجارية، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على نظافة الألعاب، وتعقيمها بشكل دوري للحفاظ على الصحة العامة للأطفال، والحد من انتشار الأمراض بينهم، إضافة إلى إشراك الجمهور في الإبلاغ عن أي ممارسات غير إيجابية في هذه المنشآت.

 

 

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
أبوظبي
صالات الألعاب
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